고소영♥장동건, 54세 동갑부부 둘 다 어려졌다…'동안 비주얼' 화제

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영(54)이 꾸밈없는 일상 사진으로 변함없는 동안 미모를 뽐냈다. 동갑 부부인 남편 장동건 역시 최근 한층 젊어진 외모로 화제를 모으면서 '비주얼 부부'의 근황에 다시 관심이 쏠리고 있다.

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고소영은 26일 자신의 SNS에 "연희동 나들이"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 연희동 골목을 산책하고 아이스크림을 먹으며 여유로운 시간을 보내는 고소영의 모습이 담겼다. 흰 티셔츠와 연청 팬츠, 슬리퍼를 매치한 편안한 차림에 화장기 거의 없는 얼굴이었지만 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다. 유리창 너머로 아이스크림을 맛보는 모습과 골목길을 거니는 자연스러운 순간까지 화보 같은 분위기를 자아내며 데뷔 시절을 떠올리게 하는 동안 비주얼을 완성했다.

특히 고소영의 근황과 함께 남편 장동건의 달라진 외모도 다시 회자되고 있다.

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장동건은 최근 고소영과 함께 한 주류 브랜드 행사에 참석해 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러냈다. 네이비 슈트 차림에 환한 미소를 지은 그는 이전보다 볼살이 한층 도톰해진 모습으로 부드러운 인상을 풍겼고, 건강해 보이는 분위기로 눈길을 끌었다.

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자연스러운 일상으로 동안 미모를 입증한 고소영과 건강한 변화로 화제를 모은 장동건. 공식 석상과 평범한 일상이라는 서로 다른 공간에서 포착된 두 사람의 근황은 여전히 대한민국을 대표하는 '비주얼 부부'의 존재감을 다시 한번 확인시켰다.

한편 고소영은 동안 외모는 최근 공개한 피부 관리 비결과도 맞물려 관심을 모으고 있다. 그는 자신의 유튜브 채널에서 "나이가 들면 살을 빼면 얼굴이 꺼져 보인다"며 자연스러운 탄력을 위해 고주파 리프팅 시술을 받고 있다고 밝혔다. 이어 "얼굴부터 목까지 600샷을 맞았다"고 솔직하게 공개하며 "이제 내 나이의 가장 큰 관심사는 리프팅"이라고 털어놔 화제를 모은 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com