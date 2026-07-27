'백혈병 완치' 차현승, 선미 번쩍 들어올렸다…워터밤서 뜨거운 재회

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[스포츠조선 조민정 기자] 댄서 출신 배우 차현승이 백혈병 완치 후 건강한 모습으로 워터밤 무대에 올라 반가움을 안겼다.

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선미는 지난 26일 경기 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올라 신곡 'Forever July'를 비롯한 다양한 무대를 선보였다.

이날 가장 눈길을 끈 장면은 오랜 시간 호흡을 맞춰온 차현승의 등장이다. 차현승은 선미와 함께 듀엣 퍼포먼스를 펼치며 특유의 강렬한 케미를 선보였다. 두 사람은 완벽한 호흡으로 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다.

워터밤 공식 SNS도 공연 직후 "이거지! 다시 만났다! 워터밤 선미X차현승 무대"라는 글과 함께 두 사람의 공연 영상을 공개하며 뜨거운 반응을 전했다.

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차현승은 지난해 백혈병 투병 사실을 알린 뒤 같은 해 12월 완치 소식을 전해 많은 응원을 받았다. 당시 그는 "끝나지 않을 것 같던 투병 생활이 막을 내렸다"고 밝히며 감사 인사를 전한 바 있다. 이후 복싱을 시작하고 배우 활동을 이어가는 등 건강한 일상을 공개해왔던 그는 이번 워터밤 무대에서도 탄탄한 몸과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보이며 완치 후 건강을 되찾은 근황을 전했다.

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팬들은 "건강한 모습이라 더 반갑다", "선미와 차현승 조합은 역시 최고", "완치 후 무대라 더 뭉클하다", "다시 함께 서는 모습이 보기 좋다" 등의 반응을 보였다.

한편 차현승은 선미의 솔로 데뷔곡 '24시간이 모자라'부터 오랜 시간 메인 댄서로 함께해온 파트너다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 넷플릭스 시리즈 '셀러브리티' 등에 출연했으며 예능 '솔로지옥', '피지컬:100' 등을 통해서도 얼굴을 알렸다. 선미는 최근 신곡 'Forever July'를 발표하며 '서머 퀸' 행보를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com