2주 연속 1위 '호프' 천하..단숨에 누적 341만 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 여름 극장가 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)의 천하가 계속되고 있다.

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풍성한 볼거리와 몰입감 넘치는 전개, 손에 땀을 쥐는 액션으로 올여름 극장가 흥행을 이끌고 있는 '호프'가 흔들림 없는 기세로 개봉 2주차 박스오피스 1위를 기록했다.

최단 기간 100만, 200만 돌파 기록을 경신한 데 이어, 개봉 2주 차에 300만 관객을 돌파하며 흥행을 이어가고 있는 만큼, 계속되는 '호프'?의 강세에 이목이 집중된다.

개봉 이후 12일째 압도적인 박스오피스 1위를 유지하며 존재감을 입증하고 있는 '호프'는 관람객들의 다양한 해석과 뜨거운 입소문 속에 시간이 흐를수록 더욱 화제를 모은다. 특히 개봉 이후 이어진 감독과 배우들이 함께 한 릴레이 GV와 무대인사 역시 관객들의 뜨거운 호응을 얻으며 작품에 대한 관심을 더욱 높이고 있다.

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여기에 영화를 본 관객들 사이에서 다시 보고 싶은 포인트가 거론되며 N차 열풍으로 이어지는 가운데, 이른바 ?친자가 속출하고 있어 개봉 3주차에도 식지 않는 흥행세를 예고하고 있다.

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전에 없던 새로운 도전으로 호평 받고 있는 것은 물론 계속되는 외화 러시 속 여름 극장가 유일한 한국 영화로 흥행을 견인하고 있는 '호프'를 향한 열광적인 지지 또한 계속 되고 있다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com