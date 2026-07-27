'호프' 딱 기다려..'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 사전 예매량 57만장→예매율 70% 육박

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 개봉 이틀을 앞두고 무서운 예매율로 극장가 흥행 돌풍을 예고했다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉을 3일 앞둔 바로 지난 26일 오전 10시 4분 기준 사전 예매관객수 50만559명을 기록하며 예매량 50만 장을 돌파했다. 이는 2022년 개봉해 1082만 관객을 동원한 '아바타: 물의 길'이 개봉 3일 전 오후 11시 기준 사전 예매관객수 50만541명을 기록한 시점보다 더 빠른 속도로 이목을 집중시켰다.

그리고 오늘(27일) 오전 7시 기준 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉까지 2일을 앞두고 예매율 70%에 육박하는 것은 물론 사전 예매량 57만장을 돌파했다.

사전 예매량 50만장을 돌파한지 단 하루 만에 7만장이 더 늘어, 영화를 향한 폭발적인 예매 열기와 가파른 상승세를 실감케 한다. 특히 개봉 2일 전 기준, 앞선 '톰스파' 3부작의 동시기 사전 예매량을 모두 넘어서며 시리즈의 새로운 흥행 역사를 예고, 예비 관객들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com