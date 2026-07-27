고영욱, '쿠팡 상하차' 요구에 발끈…"법적으로 자격 안 된다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 룰라 출신 방송인 고영욱이 자신을 향한 악성 댓글에 불쾌감을 드러내며, "쿠팡 상하차라도 하라"는 비난에 직접 반박했다.

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고영욱은 지난 26일 자신의 SNS를 통해 "나에 대한 댓글이나 게시글을 보면 '징징대지 말고 쿠팡 상하차라도 해'라고 하는 사람들이 꼭 있다"며 "약속이나 한 듯 창의적이지도 않고 전혀 재미도 없는 말을 똑같이 반복한다"고 적었다.

이어 "다소 귀찮지만 한마디 하자면 지능이 떨어지는 건지 내가 그간 했던 말들의 맥락을 제대로 이해하지 못한 모양"이라며 "난 법적으로 그 일을 할 자격이 되지 않고, 다행히도 먹고사는 데는 지장이 없으니 내 걱정은 안 해도 된다"고 밝혔다.

그러면서 "날 참견할 아까운 시간에 부디 본인들 앞가림이나 잘하며 살길 바란다"고 덧붙이며 비판적인 반응을 보인 누리꾼들에게 날을 세웠다.

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이번 글은 최근 일본 성인비디오(AV) 배우 활동 가능성을 언급해 논란이 된 직후 올라온 것이어서 더욱 주목받고 있다.

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앞서 고영욱은 SNS를 통해 구직의 어려움을 토로하며 "한국에서는 직업을 구하기 힘들 것 같으니 일본 남자 AV 배우가 부족하다는 말을 어디선가 본 것 같은데 법적으로 가능하다면, 법이 허락한다면"이라고 적어 논란을 빚었다. 해당 발언은 온라인상에서 거센 비판을 불러왔고, 일부 누리꾼들은 "쿠팡 상하차라도 하라"는 등의 댓글을 남겼다.

고영욱은 과거에도 여러 차례 경제적 어려움과 복귀에 대한 심경을 공개해왔다. 지난 1월에는 "정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다. 사랑하는 우리 개들 사룟값 벌 방법은 없는 걸까"라고 토로하며 근황을 전하기도 했다.

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한편 고영욱은 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제추행을 저지른 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 이와 함께 신상정보 공개·고지 5년과 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 3년 명령을 선고받았으며, 2015년 만기 출소했다.

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출소 이후 유튜브 채널 개설 등을 통해 활동 재개를 시도했지만 대중의 비판과 플랫폼 제재로 사실상 무산됐다. 이후에는 SNS를 중심으로 꾸준히 근황과 자신의 생각을 전하며 여러 차례 논란의 중심에 서고 있다.

olzllovely@sportschosun.com