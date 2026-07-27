북미는 이미 '오디세이' 세상..2주 연속 1위→글로벌 수익 6억달러 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 심상치 않은 흥행세로 전 세계 극장을 긴장하게 만들어ㅆ다.

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크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 개봉 2주 차에도 북미 박스오피스 정상을 지키며 압도적 흥행 질주를 이어가고 있다. 박스오피스 모조에 따르면 '오디세이'는 27일 오전 7시 기준, 2주 연속 북미 박스오피스 1위를 기록한 것은 물론 글로벌 흥행 수익 6억 3960만달러(약 9352억2312만원)를 돌파하는 기염을 토했다.

실제로 '오디세이'?를 향한 전 세계 관객들의 반응은 가히 폭발적이다. 로튼 토마토 팝콘지수 97%를 비롯해 관객 평가 지표인 시네마스코어에서도 최고 등급인 A를 획득하며 작품성과 대중성을 모두 인정받아 앞으로의 흥행 전망을 더욱 밝게 한다.

여기에 최근 미국의 대표 엔터테인먼트 매체 Vulture가 선정한 '가장 영향력 있는 할리우드 감독' 1위에 크리스토퍼 놀란 감독이 이름을 올리며 그의 독보적인 위상을 다시 한번 입증했다.

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유니버설 픽쳐스 북미 배급 총괄 짐 오어(Jim Orr)는 "크리스토퍼 놀란은 역사상 가장 신뢰받는 감독 중 한 명이며, 관객들은 그가 반드시 대형 스크린에서 봐야 할 영화를 만들어낼 것이라는 사실을 알고 있다"며 "일부 상영관은 다음 주는 물론 그다음 주와 평일 상영까지 이미 매진된 상태"라고 전해 놀란 감독의 막강한 영향력뿐만 아니라 '오디세이'를 향한 전 세계의 폭발적인 관심을 실감케 한다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 8월 5일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com