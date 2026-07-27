참다못해 결국 터졌던 '태국 재벌♥' 신주아, 또 의미심장 SNS "시간이 약이다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 신주아가 자신의 심경을 전했다.

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신주아는 지난 26일 개인 계정에 "언제나 내게 힘이 되고 나를 지켜주는 단어를 묻는다면 시간이라고 말하고 싶다"는 글을 게재했다.

함께 공개한 영상에는 지인들과 만나 여유로운 시간을 보내는 신주아의 모습이 담겼다.

그는 잔잔한 미소를 짓는가 하면 환하게 웃으며 밝은 분위기를 전했다.

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앞서 신주아는 의미심장한 글을 잇달아 올리며 팬들의 걱정을 샀다.

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지난달 19일에는 "너의 무례를 더는 받아주지 않는다. 참아준 시간까지 우습게 본 사람에게 설명은 사치다. 나는 이제 나를 지키는 쪽에 선다"는 글을 남겨 여러 추측을 낳았다.

이후 지난 25일에는 "어떤 시간에도 낭만과 꿈을 잃지말자. 인생은 어리석은 날들의 기록이다. 하지만 그런 날들에도 남는 것이 있고 보람이 있게 마련이다. 결핍의 축복이다. 나쁜 일, 힘든 일이 있기에 좋은 일, 성취도 있는 것이다"라는 글과 함께 유럽 여행 중인 근황을 공개했다.

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한편 신주아는 2014년 태국 재벌 2세 사업가와 결혼했으며, 현재 태국에서 생활하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com