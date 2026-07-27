한가인, 24살에 결혼 결심한 이유..♥연정훈 "내 영어실력에 반했다더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 연정훈이 아내 한가인과의 첫 만남부터 연애 비하인드까지 솔직하게 털어놓는다.

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26일 JTBC 예능 '아는 형님' 측은 538회 예고편을 공개했다.공개된 영상에는 연극 '죽은 시인의 사회'에 출연 중인 배우 오만석, 연정훈, 찬희, 이탁수가 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 예고했다.

이날 예고편에서는 배우 이종혁의 장남 이탁수가 등장해 시선을 모았다. 이수근은 이탁수를 보자마자 "아빠 어디 갔어?"라며 이종혁을 언급해 웃음을 자아냈고, 강호동은 "모르시는 분들도 있을 것"이라며 이탁수를 소개했다. 이종혁을 꼭 닮은 훈훈한 외모와 훤칠한 비주얼은 단숨에 이목을 집중시켰다.

특히 이탁수는 김동률의 '감사'를 열창하며 수준급 가창력을 선보였다. 안정적인 노래 실력과 담백한 무대 매너에 출연진도 감탄을 감추지 못했고, 본 방송을 향한 기대감을 한층 끌어올렸다.

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이와 함께 연정훈은 아내 한가인과의 러브스토리도 공개했다. 다. 1978년생인 연정훈은 2005년 당시 24살이던 한가인과 결혼해 가정을 꾸렸으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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그는 "(한가인에게) 한눈에 반하지는 않았다"며 "처음에는 '너무 예쁜 친구가 있네' 정도였다"고 첫인상을 떠올렸다. 하지만 이를 들은 주변에서는 "그게 한눈에 반한 거다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 연정훈은 "(한가인이) 내가 영어하는 모습에 반했다더라. 사촌동생이랑 통화하는 모습을 봤다고 하더라"라고 덧붙였다. 이에 이수근은 "그 타이밍에 사촌동생에게 전화하라고 했구나"라고 짓궂게 몰아갔고, 다른 형님들 역시 "기가 막힌 타이밍이다", "의도한 거 아니냐"라고 거들며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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한편, '아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.