'퀸' 신민아의 황실 스캔들이라니..기대작 '재혼 황후' 올해 가을 공개 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 올해 가을 시청자를 찾는다.

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'재혼 황후'는 글로벌 누적 조회수 29억 7000만회(26년 7월 기준)를 기록한 웹툰을 비롯해 전 세계적인 신드롬을 일으킨 동명의 레전드 IP를 영상화 한 작품으로 디즈니+가 선보이는 첫 K-로맨스 판타지로 공개 전부터 뜨거운 기대를 모으고 있다.

신민아, 주지훈, 이종석, 이세영까지 믿고 보는 배우들이 황실의 사랑, 권력, 욕망이 얽힌 고밀도 서사를 촘촘하게 완성할 예정이다. 동대제국이라는 가상의 왕실을 배경으로 펼쳐질 네 남녀의 독창적인 로맨스 판타지 세계관을 스크린 위에 매혹적으로 구현해낼 비주얼 실사화에 전 세계의 이목이 뜨겁게 집중되고 있다.

공개된 티저 포스터는 엄숙한 법정 한가운데 홀로 선 황후 나비에(신민아)의 강렬한 존재감으로 시선을 압도한다. 한 치의 흐트러짐 없이 당당하게 빛나는 그녀의 자태는 동대제국의 완벽한 황후로서의 품위와 범접할 수 없는 위엄을 고스란히 드러낸다.

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특히 '이혼을 받아들입니다. 그리고, 재혼 승인을 요구합니다'라는 카피는 원작 팬들을 열광케 했던 상징적인 명대사이자 제국을 뒤흔들 파란의 신호탄이다.

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나비에는 남편 소비에슈(주지훈)의 배신과 이혼이라는 거대한 시련 앞에서도 결코 무너지지 않고 자신의 주체적인 삶과 운명을 새로이 개척해 나가는 결단을 내린다. 의심의 여지 없는 완벽한 비주얼과 아우라를 내뿜는 신민아는 특유의 우아한 카리스마와 깊이 있는 감정 연기로 '나비에'의 품위와 리더십을 강렬하게 그려낼 예정이다.

동명의 인기 웹툰을 영상화 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 올해 가을 디즈니+에서 공개 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com