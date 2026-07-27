가수 D4vd,13세 낙태 시키고 잔혹 살해 혐의..차 트렁크에 시신 방치까지 충격

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[스포츠조선 김소희 기자] 미국 싱어송라이터 D4vd(본명 데이비드 앤서니 버크)가 미성년자를 살해한 혐의 등으로 재판을 받는 가운데, 피해자가 13세였을 당시 임신과 낙태를 둘러싼 대화를 나눈 문자메시지가 법정에서 공개돼 충격을 안겼다.

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26일(현지시각) ABC, 폭스뉴스 등 미국 현지 매체에 따르면 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 검찰은 최근 열린 예비심리에서 D4vd와 피해자 셀레스테 리바스 에르난데스가 주고받은 문자메시지를 핵심 증거로 제출했다.

검찰은 D4vd의 스마트폰에서 삭제된 데이터를 복구하는 과정에서 두 사람이 성관계와 임신, 낙태 등을 두고 나눈 대화와 관련 사진을 확보했다고 밝혔다.

공개된 문자메시지에는 두 사람이 2024년 1월 임신 가능성에 대해 이야기를 나누는 내용이 담겼다. 검찰에 따르면 D4vd는 낙태 시술을 언급하며 "언제 할 것이냐?", "내 아이가 맞냐"라고 물었고, 당시 피해자는 13세였던 것으로 전해졌다. 이후 피해자는 낙태를 후회하는 듯한 내용의 메시지를 보내기도 한 것으로 알려졌다.

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D4vd는 2025년 4월 23일 당시 14세였던 셀레스테 리바스를 살해하고, 같은 해 5월 5일 시신을 훼손한 혐의 등을 받고 있다.

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사건은 지난해 9월 로스앤젤레스의 한 견인소에 보관 중이던 차량에서 악취가 난다는 신고가 접수되면서 수면 위로 드러났다. 출동한 경찰은 차량 트렁크에서 심하게 부패한 시신을 발견했고, 신원 확인 결과 시신은 2024년 4월 실종 신고됐던 리바스인 것으로 밝혀졌다.

리바스의 시신은 두 개의 가방에 나뉘어 담겨 있었으며, 장기간 차량 내부에 방치돼 훼손과 부패가 심각한 상태였던 것으로 전해졌다. 훼손 정도가 워낙 심해 검시관조차 정확한 사인과 사망 방식을 판단하는 데 어려움을 겪었다고 현지 매체는 전했다.

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이후 할리우드 주택가에서 견인된 해당 차량의 소유주가 D4vd인 것으로 확인되면서 수사가 본격화됐다. 조사 결과 리바스는 실종 당일 D4vd의 할리우드 자택을 방문한 뒤 행방이 묘연해진 것으로 파악됐다.

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수사당국은 범행의 배경에 미성년자 성적 학대가 있었던 것으로 보고 있다. 경찰은 D4vd와 리바스 사이에 부적절한 관계가 있었다는 증거를 확보했다고 밝혔으며, 검찰은 피해자가 13세였던 2023년 9월 7일부터 2024년 9월 7일까지 지속적인 성적 학대가 이어졌다고 주장했다. 또 피해자가 이를 폭로하려 하자 D4vd가 자신의 커리어를 지키기 위해 범행을 저질렀다고 판단하고 있다.

D4vd는 모든 혐의를 부인하며 무죄를 주장하고 있다. 그는 보석을 신청했지만 법원은 사안의 중대성을 고려해 이를 받아들이지 않았다. D4vd 측은 "실제 증거는 D4vd가 소녀를 살해하지 않았으며 그의 사망과도 무관하다는 사실을 보여줄 것"이라고 반박했다.

한편 D4vd는 게임 '포트나이트' 스트리머 겸 유튜버로 활동하던 중 직접 만든 배경음악을 계기로 음악 활동을 시작했다. 자신의 자작곡을 틱톡에 공개하며 입소문을 탔고, 인디록과 R&B, 로파이 팝을 결합한 독창적인 음악으로 Z세대의 폭발적인 지지를 받으며 단숨에 글로벌 스타로 떠올랐다. '로맨틱 호미사이드(Romantic Homicide)', '히어 위드 미(Here With Me)', '슬립 웰(Sleep Well)' 등의 히트곡으로 큰 사랑을 받았지만, 이번 사건으로 예정됐던 투어와 앨범 활동은 모두 중단된 상태다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com