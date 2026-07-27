양상국, '강남 8학군' 이유빈 아나 뺏기나..유일한과 삼각관계 돌입 ('조선의 사랑꾼')

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[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼'에서 스포츠 아나운서 이유빈이 '육캔두잇' 양상국과 유일한 사이에서 흔들린다.

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27일(월) 방송될 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 스포츠 아나운서 이유빈과 대학로 연극배우이자, '육캔두잇'의 멤버 유일한의 풋풋한 데이트 현장이 공개된다. 두 사람은 꽃밭을 함께 거닐며 은은한 핑크빛 기류로 설렘을 더했다. 유일한은 "우리는 쌍방인 게 확실하다"며 서로 호감을 쌓아가고 있다는 확신을 드러냈다.

하지만 이유빈은 양상국과의 일대일 데이트에서도 또 다른 설렘을 마주했다. 양상국은 "사실 1순위가 유빈 씨였다"면서 지난 방송의 첫인상 투표 당시, 이유빈을 선택했다고 밝히며 진심 어린 호감을 전했다. 이어

양상국은 직접 만든 꽃팔찌를 이유빈의 손목에 채워줘, 한 편의 영화 같은 순간을 완성했다. 이유빈은 "제가 소름 돋는다. 경주로 출발하기 전에 찾아본 '오늘의 운세'에서 제 행운의 아이템이 팔찌라고 했다"며 놀라움을 감추지 못했다.

제작진과의 인터뷰에서 이유빈은 "뭔가 운명처럼...제가 운명을 믿는다"면서 양상국과 유일한 사이에서 흔들리는 속마음을 털어놓았다. 과연 '외모는 테토, 내면은 에겐'이 이상형인 이유빈의 마음은 누구에게 향했을지 관심이 집중된다.

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결혼을 향해 직진 중인 '육캔두잇'의 인연 찾기 현장은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 7월 27일(월) 오후 10시에 공개된다.

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jyn2011@sportschosun.com