"내 남편이 소아성애자" 폭로 2주 만에…인플루언서, 숨진 채 발견 '충격'

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국의 한 여성 인플루언서가 남편을 소아성애 의혹으로 공개 고발한 지 2주도 채 되지 않아 남편이 쏜 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다.

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미국 NBC 방송은 26일(현지시간) 틱톡 인플루언서 사라 길슨이 오클라호마주 오와소에서 별거 중이던 남편 제레미아 더피의 총격으로 사망했다고 보도했다.

경찰과 법원 기록에 따르면 제레미아 더피는 지난달 9일 미성년자를 상대로 부적절한 신체 접촉을 한 혐의로 수사를 받고 있었다.

당시 농구팀 코치로 활동하던 제레미아 더피는 초등학교 행사 도중 자신이 지도하던 여자 선수의 신체를 부적절하게 접촉한 것으로 조사됐다. 이를 목격한 다른 코치가 피해 아동의 부모에게 알렸고, 제레미아 더피는 이후 현장을 떠난 것으로 전해졌다.

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경찰은 제레미아 더피가 이전부터 해당 아동을 상대로 비슷한 행위를 반복해 온 정황도 확인하고 수사를 진행해왔다.

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이 같은 사실을 경찰로부터 전달받은 사라 길슨은 제레미아 더피의 접근을 막기 위해 긴급 보호명령을 신청했다.

이후 이달 11일에는 자신의 틱톡 계정을 통해 제레미아 더피를 소아성애자라고 주장하는 영상을 공개했다. 사라 길슨의 틱톡 계정은 약 3만 명의 팔로워를 보유하고 있었다.

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하지만 영상을 올린 지 2주도 지나지 않아 사라 길슨은 제레미아 더피가 쏜 총에 맞아 목숨을 잃었다.

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제레미아 더피 역시 현장에서 숨진 채 발견됐으며, 경찰은 그가 사라 길슨을 총으로 살해한 뒤 극단적인 선택을 한 것으로 보고 사건 경위를 조사하고 있다.

tokkig@sportschosun.com