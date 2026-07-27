"몸 뭔데 형"…'뼈말라' 코드 쿤스트, 50kg대 지우고 '광배근 레전드' 등극

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 프로듀서 코드 쿤스트(본명 조성우)가 몰라보게 달라진 근육질 몸매를 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다. 과거 '뼈말라'라는 별명으로 불릴 정도의 마른 체형에서 완전히 벗어난 반전 피지컬이었다.

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코드 쿤스트는 지난 26일 자신의 SNS에 "여름에 쓰는 거울"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 게시물에는 반려묘와 함께 여유로운 시간을 보내거나 작업실에서 음악 작업에 몰두하는 등 일상이 담겼다. 키보드를 연주하며 반려묘와 나란히 시간을 보내는 모습부터 사이클 운동을 하는 영상까지 다양한 근황을 공개했다.

무엇보다 가장 큰 화제를 모은 것은 상의를 벗은 채 녹음실에서 작업 중인 사진이었다. 의자에 앉아 등을 드러낸 코드 쿤스트는 넓어진 어깨와 선명한 광배근, 두터워진 등 근육을 자랑하며 이전과는 전혀 다른 체격을 뽐냈다. 옷을 입은 모습에서도 팔과 가슴 근육이 드러날 정도로 한층 탄탄해진 몸매가 눈길을 끌었다.

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게시물을 본 동료들과 팬들의 반응도 뜨거웠다. 래퍼 밀릭은 "몸 뭔데 형"이라는 댓글로 놀라움을 드러냈고, 방송인 전현무는 "이 모든 피드는 다 등판을 노출하기 위한"이라고 농담을 던져 웃음을 안겼다.

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팬들 역시 "광배근이 레전드다", "진짜 운동 열심히 했네", "점점 더 잘생겨진다", "무슨 일이 있었던 거냐" 등의 반응을 보이며 달라진 비주얼에 감탄했다.

코드 쿤스트는 과거 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 적은 식사량으로 '소식좌', '뼈말라' 캐릭터를 얻었다. 냉장고 없이 생활하거나 끼니를 자주 거르는 모습으로 화제를 모으기도 했다.

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하지만 이후 꾸준한 운동과 식단 관리를 이어오며 체형 변화에 성공했다. 그는 여러 방송을 통해 50kg대였던 몸무게를 70kg대까지 늘렸다고 밝히며, 개인 PT와 필라테스, 축구, 러닝 등을 병행하고 있다고 전했다. 지난해 '나 혼자 산다'에서는 규칙적인 식단과 운동으로 한층 건강해진 모습을 공개해 화제를 모으기도 했다.

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한편 코드 쿤스트는 2013년 싱글 '레모네이드'로 데뷔해 '꽃', '조크!' 등 다양한 음악을 발표했다. 또한 '쇼미더머니' 시리즈와 '나 혼자 산다' 등 예능 프로그램에서도 활약하며 프로듀서와 방송인으로 꾸준한 활동을 이어가고 있다. 최근에는 8년간 교제한 연인과의 결별설이 제기됐으나, 이에 대해서는 "사생활"이라며 말을 아낀 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com