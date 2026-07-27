요요온 문희준, 몸무게 최초 공개 "90kg까지 안나가, 60kg 초반으로 뺄 것"(동상이몽2)

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[스포츠조선 김소희 기자] H.O.T. 문희준이 데뷔 30주년을 앞두고 또 한 번 다이어트에 도전한다.

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27일 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 측은 "'프로 다이어터' 문희준, 리즈 시절 향해 불굴의 다이어트 도전♨"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 문희준은 아내 소율에게 "닭가슴살 좀 빨리 해줘"라고 요청하며 다이어트 중인 근황을 전했다. 알고 보니 그는 데뷔 30주년을 기념해 다이어트를 시작한 지 7일 차였던 것.

이를 들은 김숙은 문희준과 김태우를 향해 "두 분이 아이돌계의 요요 쌍벽 아니냐"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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이에 김태우는 자신의 체중 변화를 솔직하게 공개했다. 그는 "제일 말랐을 때가 두 자리 수다. god 할 때는 무조건 두 자리다. 제일 많이 뺐을 때가 6집 '보통날' 때인데, 그때 80kg 초반대였다"며 "통통할 때는 세 자리"라고 밝혀 현장을 폭소케 했다.

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그러자 문희준은 "저는 세 자리 간 적은 단 한 번도 없었다"라고 선을 그었고, 김구라는 "거기서 세 자리까지 가면 안 된다"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

문희준은 이어 H.O.T. 활동 당시 리즈 시절을 떠올렸다. 그는 "58kg이었다"며 "지금 목표는 60kg 초반대"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이에 김구라, 김숙, 김태우, 이지혜는 한목소리로 "그건 안 된다"라고 반응했고, 서장훈 역시 "90kg 초반대인데 30kg 빼겠다는 거냐"라고 너스레를 떨었다.

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당황한 문희준은 "제가 왜 90kg 초반이냐. 그러지 마라"라고 반박했고, 서장훈은 다시 "80kg대 중반이냐"고 물었다. 이에 문희준은 "80kg대 중반은 아니다"라고 답하며 자신의 현재 몸무게를 공개해 궁금증을 높였다.

다만 선공개 영상에서는 해당 숫자가 묵음 처리돼 정확한 몸무게는 공개되지 않았다. 문희준의 실제 체중과 다이어트 결과는 오는 28일 화요일 밤 10시 40분 '동상이몽2'를 통해 공개된다.