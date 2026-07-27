다영·박재범, 열애설 부른 초밀착 스킨십..“뭐야 둘이” 장성규도 깜짝

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 우주소녀 멤버 다영과 가수 박재범이 다정한 분위기가 담긴 투샷을 공개해 화제를 모으고 있다.

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다영과 박재범은 지난 26일 각자의개인 계정을 통해 별다른 설명 없이 함께 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 두 사람이 편안한 분위기 속 다양한 포즈를 취하며 친분을 드러내는 모습이 담겼다.

어깨동무를 하거나 서로를 감싸 안는 등 자연스러운 스킨십으로 한층 가까운 케미를 연출해 팬들의 시선을 사로잡았다.

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게시물을 접한 방송인 장성규는 "뭐야 둘이"라는 댓글을 남겼고, 일부 팬들 역시 "사귀나요?", "의외의 조합인데 잘 어울린다" 등의 반응을 보이며 두 사람의 관계에 관심을 나타냈다.

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다만 이번 사진은 두 사람이 최근 함께 무대에 오른 이후 공개된 것으로, 더욱 눈길을 끌었다.

앞서 다영과 박재범은 지난 24일과 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '워터밤 서울 2026'에서 컬래버레이션 무대를 선보이며 호흡을 맞춘 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com