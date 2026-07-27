김성주, JTBC 위기 속 '냉부' 회식 현장 포착...맥주병 마이크 들고 "엄중한 시기"

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[스포츠조선 이지현 기자] JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 출연진이 회식 자리에서도 최근 불거진 JTBC의 경영 상황을 유쾌하게 언급하며 웃음을 자아냈다.

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셰프 손종원은 26일 자신의 SNS에 "'냉부' 정상 영업 중"이라는 글과 함께 JTBC '냉장고를 부탁해' 녹화 현장과 대기실, 회식 모습이 담긴 사진과 영상을 공개했다.

공개된 영상에서는 출연진들이 화기애애한 분위기 속에서 회식을 즐기는 모습이 담겼다. 특히 김성주는 맥주병에 숟가락을 꽂아 마이크처럼 들고 즉석 사회를 보며 "이 엄중한 시기에 회식이 웬 말이냐. 보시는 많은 분들이 걱정하실 수도 있다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

최근 JTBC의 경영난이 연일 화제가 되고 있는 상황과 맞물리면서 김성주의 자조 섞인 멘트는 온라인에서도 관심을 모았다.

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실제로 '냉장고를 부탁해'에서는 최근 방송에서도 JTBC의 경영 상황을 소재로 한 농담이 이어졌다.

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지난 19일 방송에서는 넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 출연 셰프 유용욱이 게스트로 등장한 가운데, 기존 멤버들의 호흡에 대한 이야기가 오갔다.

이 과정에서 최현석은 "새로운 셰프도 왔는데 한 자리 들어내도 오디오는 안 비겠다"며 "지금 어려우니까 출연료도 줄이고"라고 농담했고, 권성준은 "서바이벌로 가서 2군 제도를 하자"고 맞장구쳤다.

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이에 안정환은 "지금 그럴 판이다. JTBC가 어렵다"며 "녹화 중간에 누가 사라지면 '갔구나'라고 생각하시길"이라고 덧붙여 출연진들의 폭소를 자아냈다.

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이 같은 발언은 최근 중앙그룹과 JTBC의 재무 위기를 의식한 '셀프 디스'로 받아들여지며 시청자들의 관심을 끌었다.

JTBC는 지난달 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청하는 동시에 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램도 함께 신청했다. 법원은 ARS 신청을 받아들여 회생절차 개시 여부 결정을 이달 30일까지 보류한 상태다.

이와 관련해 한국방송연기자노동조합은 '냉장고를 부탁해', '아는 형님' 등 일부 프로그램의 출연료와 재방송료 지급이 지연됐다고 밝힌 바 있다. 이에 JTBC는 법원 승인 절차로 지급이 늦어진 것이며, 허가를 받은 비용은 순차적으로 지급을 완료했다고 설명하면서 출연자와 관계사에 사과의 뜻을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com