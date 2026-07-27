별사랑 "임신 6개월 만에 50kg→68kg, 이렇게 많이 찔 줄 몰랐다"(아침마당)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 별사랑이 임신 후 달라진 몸의 변화를 털어놨다.

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27일 방송된 KBS 1TV '아침마당' 코너 '별주부전'에는 별사랑과 그의 남편 김완 씨가 게스트로 출연해 임신과 출산을 앞둔 행복한 근황을 전했다.

현재 임신 26주 차인 별사랑은 태명 '뽀기'를 소개하며 "행복을 불러 모으라는 의미를 담아 지었다"고 밝혔다. 그는 초음파로 처음 아기의 심장 소리를 들었던 순간을 떠올리며 "정말 뭉클했다"고 회상했다.

이어 남편 김완 씨에 대한 이야기도 전했다. 별사랑은 "남편이 중학생 때부터 아들이면 '김건', 딸이면 '김수아'라고 이름을 미리 정해뒀다고 하더라"고 밝혀 예비 부모의 설렘을 드러냈다.

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별사랑은 임신 후 달라진 식습관과 몸의 변화에 대해서도 솔직한 이야기를 꺼냈다. 그는 "이렇게 살이 많이 찔 줄 몰랐다"며 "먹는 거에 취미가 없었다. 씹는 게 귀찮아서 항상 마셨다. 뭘 먹어도 맛있는 줄 모르겠고 했는데, 뽀기(태명)를 가지고 나서는 세상에 모든 음식이 맛있더라"고 말했다.

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이어 "그래서 26주인데 17kg이 쪘다. 항상 몸무게를 50kg 정도로 유지했는데 벌써 67~68kg가 된 거다. 그래서 몸에 담이 오더라. 무거워서"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

체형 변화로 인해 겪었던 고민도 솔직하게 밝혔다. 별사랑은 임신 초기 달라진 모습에 속상했던 순간이 있었다면서도 "남편이 매일 예쁘다고 해주고 지금이 더 예쁘다고 말해준다"고 전해 변함없는 부부애를 자랑했다.

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한편 별사랑은 2017년 첫 싱글 '눈물꽃'으로 데뷔한 뒤 TV조선 '내일은 미스트롯2' 최종 6위, MBN '현역가왕' TOP7에 오르며 탄탄한 가창력과 무대 장악력을 인정받았다.

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지난해 9월 1세 연상의 연인과 결혼식을 올린 별사랑은 현재 임신 26주 차 근황을 전하며 팬들의 축하와 응원을 받고 있다.