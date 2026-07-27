장원영, 크롭티에 잘록 허리 드러낸 MLB 시구…마운드가 런웨이 됐다

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 장원영이 생애 첫 메이저리그 시구에 나서며 현지 팬들의 시선을 사로잡았다.

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장원영은 27일(한국시간) 미국 뉴욕 시티 필드에서 열린 2026 메이저리그 뉴욕 메츠와 LA 다저스 경기의 시구자로 마운드에 올랐다. KBO리그에서 두 차례 시구를 경험한 그는 이번이 첫 메이저리그 시구다.

이날 장원영은 뉴욕 메츠 스트라이프 유니폼을 크롭 스타일로 연출하고 연청 부츠컷 데님과 스니커즈를 매치해 캐주얼한 스타일을 선보였다. 글러브를 든 채 마운드에 오른 그는 환한 미소와 함께 자연스럽게 시구를 마쳐 눈길을 끌었다. 특히 긴 팔다리와 잘록한 허리 라인이 돋보이는 비율은 마운드 위에서도 존재감을 드러냈다. 투구를 준비하는 순간부터 공을 던지는 동작까지 화보 같은 분위기를 연출하며 현장 관중들의 시선을 사로잡았다.

뉴욕 메츠 구단도 공식 SNS를 통해 장원영의 시구 모습을 공개하며 관심을 모았다.

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팬들은 "마운드가 런웨이가 됐다", "유니폼도 완벽하게 소화했다", "시구까지 화보다", "비율이 믿기지 않는다" 등의 반응을 보였다.

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이번 미국 일정에서 아이브는 전 메이저리거 김병현과 더스틴 니퍼트와 함께 야구 관련 콘텐츠 촬영도 진행한 것으로 알려졌다.

한편 아이브는 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I HAVE' 북미 공연을 이어가고 있다. 오스틴 공연을 시작으로 LA, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등에서 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com