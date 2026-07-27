송혜교 옆 '커플룩' 훈남 남사친은 누구?…"알고 보니 오랜인연"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 오랜 인연을 이어온 포토그래퍼 이상훈과 함께한 근황을 공개했다.

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송혜교는 27일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 나무 인테리어가 돋보이는 공간에서 이상훈과 함께 거울 셀카를 촬영하는 송혜교의 모습이 담겼다. 송혜교는 사진과 함께 이상훈의 SNS 계정을 태그하며 변함없는 친분을 드러냈다.

사진 속 송혜교는 흰 티셔츠와 연청 데님 팬츠, 검은 에코백을 매치한 편안한 차림에 선글라스를 착용한 모습이다. 꾸미지 않은 캐주얼 스타일링에도 특유의 세련된 분위기와 청순한 매력이 돋보였다.

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이상훈 역시 흰 티셔츠와 선글라스를 착용해 송혜교와 비슷한 스타일링을 완성했다. 나란히 거울 앞에 선 두 사람은 자연스러운 '커플룩'을 연상시키는 분위기를 자아내며 눈길을 끌었다. 이상훈은 오랜 시간 송혜교와 여러 화보 및 프로젝트를 함께해온 포토그래퍼로, 두터운 친분을 이어오고 있는 것으로 알려져 있다.

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한편 송혜교는 최근 14년간 함께한 소속사 UAA와 전속계약을 마무리하고 새로운 매니지먼트와 함께 새 출발에 나섰다. 당시 UAA는 "송혜교와의 전속계약이 최근 만료됐다"며 "긴 시간 서로 신뢰하며 함께해 온 UAA와 송혜교는 지금까지의 동행을 마무리하고 각자의 미래를 응원하기로 했다"고 밝혔다.

차기작으로는 노희경 작가의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아가는 이들의 이야기를 그린다. 송혜교는 숱한 역경을 이겨내며 강인한 내면을 갖게 된 '민자' 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com