"아이돌인 줄" 싸이도 반한 '흠뻑쇼' 여학생, 즉석 캐스팅

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[스포츠조선 정유나 기자] 싸이의 '흠뻑쇼'에서 한 여학생 관람객이 즉석 캐스팅 제안을 받아 화제를 모으고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '흠뻑쇼' 공연 도중 전광판에 포착된 한 여학생의 영상이 빠르게 확산됐다.

공개된 영상 속 여학생은 카메라를 발견하자 밝은 미소와 함께 즉석에서 댄스를 선보였다. 청순한 비주얼과 자연스러운 무대 매너는 물론, 끼 넘치는 퍼포먼스로 관객들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 대형 전광판에 여학생의 모습이 비치자 객석에서는 "너무 예쁘다", "춤도 정말 잘 춘다", "아이돌인 줄 알았다" 등의 반응이 쏟아졌다.

이를 지켜보던 싸이도 여학생을 다시 한 번 화면에 비춰 달라고 요청했다. 카메라가 다시 여학생을 비추자 그는 카메라를 향해 다양한 포즈를 취하며 여유로운 모습을 보였고, 연예인 뺨치는 존재감을 드러냈다.

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결국 싸이는 여학생이 있는 위치를 확인한 뒤 소속사 P NATION 관계자에게 "연락처 좀 받아와라"라고 말하며 즉석에서 캐스팅 제안을 했다. 이어 "우리 곧 다시 만나게 될 거다"라고 덧붙여 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

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이후 해당 여학생은 자신의 SNS를 통해 "'흠뻑쇼'에서 싸이님에게 캐스팅됐다. 갑자기 카메라 감독님과 눈이 마주쳤는데, 다시 한 번 화면에 잡혔다"며 당시 상황을 전했다. 이어 "진짜로 소속사 측에서 연락처를 받아 갔다"라고 밝혀 즉석 캐스팅이 실제로 이뤄졌음을 알리며 큰 관심을 모았다.

jyn2011@sportschosun.com