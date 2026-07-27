공효진 "엄마 이정은과 '동백꽃'→'경주기행' 재회, 딸로서 꼭 서포트 하고 싶었다"

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 공효진이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 이정은과 '동백꽃 필 무렵'에 이어 '경주기행'으로 재회한 소감을 전했다.

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공효진은 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 "대본을 보면 엄마 역할이 탐나는데, 이정은 엄마라면 꼭 서포트하고 싶었다"라고 했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 첫째 장주 역을 맡았다. 캐스팅 제안을 두 번 받았다는 그는 "대본이 너무 재밌었는데, 당시 제가 하고 있던 작품과 시기적으로 맞물려서 거절을 했다. 그러고 나서 6개월에서 8개월 뒤에 동생들이 캐스팅이 됐고, 저에게 한번 더 제안이 왔다. 사실 작품 고사한 후에 어떤 배우가 캐스팅이 되어 장주 역을 하게 될지 궁금했는데, 제가 하게 돼 기쁘다"고 말했다.

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이어 이정은과 '동백꽃 필 무렵'에 이어 모녀 관계로 재회한 소감도 전했다. 공효진은 "엄마를 한 번 더 뵙고 싶었다. 하이라이트 영상을 보셔서 아시겠지만, 엄마 역할이 굉장히 중요하다. 대본을 보면 엄마 역할이 탐날 수밖에 없는데, 이정은 엄마라면 서포트하고 싶었다"고 각별한 마음을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com