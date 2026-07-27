'경주기행' 이정은 "이상순 닮았다는 이야기 많이 들어, 시사회도 초대하고파"

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 이정은이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정은이 자신의 닮은꼴 연예인을 언급했다.

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이정은은 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 "많은 분들이 제 헤어스타일을 보며 이상순 씨 같다고 하시더라"라며 "저희 영화 시사회 때 오셨으면 좋겠다"라고 했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기했다. 그는 "감독님이 제가 출연했던 영화 '오마주'에 스크립터로 참여하셨다. 당시 '갈매기'로 전주영화제를 휩쓸고 계셨을 때인데, 영화 현장감을 익히기 위해 공부하러 오셨던 것 같다. 그때부터 작품을 같이 하기로 했고, 딸들을 1년 동안 기다렸다"며 "작품을 귀하게 개봉하게 되어 뜨거운 마음으로 이 자리에 왔다"고 말했다.

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이어 자신의 캐릭터 스틸을 보며 "많은 분들이 제 헤어스타일을 보고 이상순 씨 같다고 하시더라. 보통 성지루 선배랑 이상순 씨 닮았다고 자주 들어서 공감하고 있다. 두 분 모두 저희 시사회 때 오셨으면 좋겠다"고 웃으며 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com