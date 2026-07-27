'경주기행' 이연 "동주 역? 내가 가장 잘할 수 있을 거라 자신"

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 이연이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이연이 '경주기행'에 참여하게 된 이유를 전했다.

Advertisement

이연은 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 "제가 동주 역할을 가장 잘할 수 있는 배우라고 생각했다"고 말했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

이연은 가족을 위해 일단 뛰어들고 보는 셋째 동주로 분했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "시나리오 안에 비극과 희극이 적절하게 섞여있었다. 이미 훌륭하신 선배들이 캐스팅되신 상태여서 더 고민할 필요가 없었고, 저도 큰 성장을 할 수 있을 거라 확신했다. 또 동주는 제가 배우들 중 가장 잘할 수 있을 거라고 생각했다. 아주 한 번 제대로 놀아보고 싶었다"고 당차게 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com