'경주기행' 박소담 "이정은, 내가 아플 때 엄마처럼 챙겨줘…평생 잘하겠다"

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 박소담이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박소담이 '기생충'에 이어 '경주기행'으로 재회한 이정은을 향해 감사한 마음을 전했다.

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박소담은 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 "이정은 언니는 제가 아플 때 진짜 엄마처럼 챙겨주셨다"며 "평생 잘해야 할 것 같다"라고 했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

박소담은 철저한 계산으로 움직이는 둘째 영주로 변신했다. 그는 "제가 삼 남매인데, 첫째로서 둘째를 대할 때와 셋째를 대할 때 다른 자아가 나온다. 대본에서 저와 동주, 장주와의 관계성이 재밌더라. 감독님이 어떻게 이렇게 대본을 세세하게 쓰셨지 했는데, 알고 보니 네 자매셨다. 영주 대사를 처음 읽었을 때부터 입에 착 붙었다. 또 정은 엄니(엄마+언니)를 원래 언니라고 불렀는데, '20살 차이이면 엄마 아니야?'라고 한 적 있었다. 저도 언니와 엄마와 딸로 만나보고 싶었는데, 이렇게 만날 수 있어서 기쁘다"고 말했다.

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이정은과 '기생충'에 이어 '경주기행'으로 다시 만난 소감을 묻자, 박소담은 "제가 아프고 난 뒤 요양을 할 때 언니의 도움을 많이 받았다. 진짜 엄마처럼 저를 챙겨주셨다. 사실 진짜 가족한텐 얼마나 아픈지 말씀드리기가 어려웠는데, 언니에겐 힘든 걸 다 털어놨다. 언니가 새벽에 저희 집에 오셔서 제 이야기도 들어주셨는데, 그런 시간을 지나 작품에서 엄마와 딸로 만나 기쁘다. 극 중에서 영주가 엄마와 가장 많은 대립을 하는데, 그 대립을 할 수 있는 것도 사랑이 너무 많아서인 것 같다. 언니한테 늘 감사하고, 평생 잘해야 할 것 같다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com