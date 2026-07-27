'경주기행' 김미조 감독 "이정은→공효진·박소담·이연, 함께 할 수밖에 없는 배우들"

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 김미조 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 영화 '경주기행' 캐스팅 비하인드를 공개했다.

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김미조 감독은 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '경주기행' 제작보고회에서 "이정은, 공효진, 박소담, 이연 씨는 연기로 대한민국을 주름잡다 못해 구겨버리신 분들"이라며 "함께할 수밖에 없었다"고 했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

연출을 맡은 김 감독은 "제가 실제로 딸만 넷 있는 집에서 막내딸이다. 예전에 경주로 가족 여행을 떠났을 때, 그 당시 봤던 경주의 모습이 두 가지였다. 흔히 수학여행지나 관광지로 인식돼 있는데, 낮과 밤이 다르고 비올 때도 스산하더라. 이러한 이중적인 모습이 가족과 살인여행기라는 아이러니한 면모를 잘 담아낼 수 있을 것 같았다"고 말했다. 이어 제목의 의미에 대해선 "제목도 중의적이다. 경주는 지명이면서 옥실의 막내딸 이름이고, 기행도 여행기란 뜻과 기이한 행동을 한다는 의미를 동시에 담고 있다"고 설명했다.

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캐스팅 과정에 대해서도 "사실 이 네 분은 대한민국에서 주름을 잡다 못해 연기로 구겨버리신 분들이시지 않나. 이 분들과 함께할 수밖에 없었다. 제가 항상 함께 하고 싶은 배우들을 메모장에 적어두는데, 제 메모장에 굵은 글씨로 적혀있던 분들이다"고 말했다.

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끝으로 작품을 통해 전하고 싶은 메시지에 대해서도 이야기했다. 김미조 감독은 "결국 남겨진 사람들이 상실을 어떻게 이겨내는가에 대한 이야기를 담고 있다"며 "저희 영화는 지독한 사랑이야기이기 때문에, 사랑하는 분들이 있다면, 그 누구에게도 닿을 수 있는 이야기"라고 강조했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com