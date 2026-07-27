[SC현장] "엄니를 위해 뭉쳤다"…이정은·공효진·박소담·이연, 네 여자가 떠난 '경주기행' (종합)

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 웃음을 터트리고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '경주기행'이 네 여자의 예측불가한 스토리로 올여름 관객들과 만날 준비를 마쳤다.

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'경주기행' 제작보고회가 27일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 진행됐다. 현장에는 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연, 김미조 감독이 참석했다.

8월 26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 김미조 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

연출을 맡은 김 감독은 "제가 실제로 딸만 넷 있는 집에서 막내딸이다. 예전에 경주로 가족 여행을 떠났을 때, 그 당시 봤던 경주의 모습이 두 가지였다. 흔히 수학여행지나 관광지로 인식돼 있는데, 낮과 밤이 다르고 비올 때도 스산하더라. 이러한 이중적인 모습이 가족과 살인여행기라는 아이러니한 면모를 잘 담아낼 수 있을 것 같았다"고 말했다. 이어 제목의 의미에 대해선 "제목도 중의적이다. 경주는 지명이면서 옥실의 막내딸 이름이고, 기행도 여행기란 뜻과 기이한 행동을 한다는 의미를 동시에 담고 있다"고 설명했다.

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캐스팅 과정에 대해서도 "사실 이 네 분은 대한민국에서 주름을 잡다 못해 연기로 구겨버리신 분들이시지 않나. 이 분들과 함께할 수밖에 없었다. 제가 항상 함께 하고 싶은 배우들을 메모장에 적어두는데, 제 메모장에 굵은 글씨로 적혀있던 분들이다"고 말했다.

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 이정은이 활짝 웃고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실을 연기했다. 그는 "감독님이 제가 출연했던 영화 '오마주'에 스크립터로 참여하셨다. 당시 '갈매기'로 전주영화제를 휩쓸고 계셨을 때인데, 영화 현장감을 익히기 위해 공부하러 오셨던 것 같다. 그때부터 작품을 같이 하기로 했고, 딸들을 1년 동안 기다렸다"며 "작품을 귀하게 개봉하게 되어 뜨거운 마음으로 이 자리에 왔다"고 말했다.

이어 자신의 캐릭터 스틸을 보며 "많은 분들이 제 헤어스타일을 보고 이상순 씨 같다고 하시더라. 보통 성지루 선배랑 이상순 씨 닮았다고 자주 들어서 공감하고 있다. 두 분 모두 저희 시사회 때 오셨으면 좋겠다"고 웃으며 말했다.

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 공효진이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

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공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 첫째 장주 역을 맡았다. 캐스팅 제안을 두 번 받았다는 그는 "대본이 너무 재밌었는데, 당시 제가 하고 있던 작품과 시기적으로 맞물려서 거절을 했다. 그러고 나서 6개월에서 8개월 뒤에 동생들이 캐스팅이 됐고, 저에게 한번 더 제안이 왔다. 사실 작품 고사한 후에 어떤 배우가 캐스팅이 되어 장주 역을 하게 될지 궁금했는데, 제가 하게 돼 기쁘다"고 말했다.

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이어 이정은과 '동백꽃 필 무렵'에 이어 모녀 관계로 재회한 소감도 전했다. 공효진은 "엄마를 한 번 더 뵙고 싶었다. 하이라이트 영상을 보셔서 아시겠지만, 엄마 역할이 굉장히 중요하다. 대본을 보면 엄마 역할이 탐날 수밖에 없는데, 이정은 엄마라면 서포트하고 싶었다"고 각별한 마음을 드러냈다.

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 박소담이 질문을 듣고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

박소담은 철저한 계산으로 움직이는 둘째 영주로 변신했다. 그는 "제가 삼 남매인데, 첫째로서 둘째를 대할 때와 셋째를 대할 때 다른 자아가 나온다. 대본에서 저와 동주, 장주와의 관계성이 재밌더라. 감독님이 어떻게 이렇게 대본을 세세하게 쓰셨지 했는데, 알고 보니 네 자매셨다. 영주 대사를 처음 읽었을 때부터 입에 착 붙었다. 또 정은 엄니(엄마+언니)를 원래 언니라고 불렀는데, '20살 차이이면 엄마 아니야?'라고 한 적 있었다. 저도 언니와 엄마와 딸로 만나보고 싶었는데, 이렇게 만날 수 있어서 기쁘다"고 말했다.

이정은과 '기생충'에 이어 '경주기행'으로 다시 만난 소감을 묻자, 박소담은 "제가 아프고 난 뒤 요양을 할 때 언니의 도움을 많이 받았다. 진짜 엄마처럼 저를 챙겨주셨다. 사실 진짜 가족한텐 얼마나 아픈지 말씀드리기가 어려웠는데, 언니에겐 힘든 걸 다 털어놨다. 언니가 새벽에 저희 집에 오셔서 제 이야기도 들어주셨는데, 그런 시간을 지나 작품에서 엄마와 딸로 만나 기쁘다. 극 중에서 영주가 엄마와 가장 많은 대립을 하는데, 그 대립을 할 수 있는 것도 사랑이 너무 많아서인 것 같다. 언니한테 늘 감사하고, 평생 잘해야 할 것 같다"고 말했다.

영화 '경주기행' 제작보고회가 27일 오전 서울 자양동 롯데시네마 건대점에서 열렸다. 배우 이연이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

이연은 가족을 위해 일단 뛰어들고 보는 셋째 동주로 분했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "시나리오 안에 비극과 희극이 적절하게 섞여있었다. 이미 훌륭하신 선배들이 캐스팅되신 상태여서 더 고민할 필요가 없었고, 저도 큰 성장을 할 수 있을 거라 확신했다. 또 동주는 제가 배우들 중 가장 잘할 수 있을 거라고 생각했다. 아주 한 번 제대로 놀아보고 싶었다"고 당차게 말했다.

끝으로 김 감독은 작품을 통해 전하고 싶은 메시지에 대해 이야기했다. 그는 "결국 남겨진 사람들이 상실을 어떻게 이겨내는가에 대한 이야기를 담고 있다"며 "저희 영화는 지독한 사랑이야기이기 때문에, 사랑하는 분들이 있다면, 그 누구에게도 닿을 수 있는 이야기"라고 강조했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com