[인터뷰①]'김부장' 윤경호 "연이은 히트? 주식 같은 것…들뜨지 않으려 해"

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호가 '김부장' 종영과 함께 찾아온 연이은 흥행에도 들뜨지 않겠다는 각오를 밝혔다.

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윤경호는 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'김부장'을 비롯해 최근 작품들이 많은 사랑을 받고 있는데, 주식 같은 것"이라며 "행운이 있다면 잠시 저에게 머물러 있는 것이라고 생각한다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 윤경호는 극 중 전직 특수요원 출신 박진철 역을 맡아 강렬한 액션과 유쾌한 매력을 오가며 시청자들의 호평을 받았다.

특히 윤경호는 '중증외상센터', '취사병 전설이 되다'에 이어 '김부장'까지 연이어 흥행에 성공하며 대세 배우로 자리매김했다.

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윤경호는 "살면서 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있을까 싶을 정도로 믿기지 않는다. 과분하고 감사하다"며 "절대 혼자 할 수 있는 결과가 아니었다. 배우들과 스태프들이 모두 함께 만들어낸 결실이기 때문에 혼자 자축할 일이 아니라 모두에게 감사한 마음"이라고 말했다.

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이어 "종영 다음 날 정말 많은 축하를 받았다. 휴대전화를 잠시 내려놓고 가족들과 시간을 보냈다"며 "다음 작품을 준비해야 하는 제가 지금의 기분에 너무 도취되면 다음 스텝에 지장이 생길 수도 있겠다는 생각이 들었다. 시간이 지나고 보니 모두가 만들어준 결과라는 생각뿐"이라고 했다.

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

'윤경호 시대'라는 평가에도 고개를 저었다. "매일 아침 제 이름을 검색해서 댓글을 본다. 피식 웃기도 하고, 답글을 달아드리고 싶을 정도로 감사할 때도 있다"는 윤경호는 "반대로 질책도 겸허하게 받아들이려고 한다"며 "이 역시 저 혼자만의 성과가 아니라 함께 만든 결과다. 정말 행운이라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "누군가는 오랜 고생 끝에 얻은 보상이라고 말씀하시지만, 저는 어떤 작품이든 늘 같은 각오로 준비했다. 그런데 좋은 반응을 받으니 이걸 어떻게 해석해야 할지 모르겠더라"며 "하늘을 걷는 기분이지만, 그렇다고 들뜨기보다는 겸허하게 받아들이려고 한다"고 밝혔다.

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윤경호는 스스로를 다잡는 자신만의 방법도 공개했다. "아침이 되면 전날의 영광은 모두 리셋한다"는 윤경호는 "어제의 영광은 어제일 뿐이고 오늘의 나는 어디로 갈지 모른다. 주식 같은 것"이라며 웃었다.

이어 "어제 좋았다고 오늘도 좋을 거라고 생각하면 나태해질 수 있다. 그래서 아침마다 제 이름을 한자로 직접 써보며 마음을 다잡는다"고 덧붙였다.

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

최근 '대운'이 왔다는 이야기에 대해서도 담담한 태도를 보였다. 윤경호는 "'완벽한 타인' 이후 23년짜리 대운이 시작됐다는 이야기를 들은 적이 있다. 하지만 운이 왔다고 해서 모든 것이 잘된다고 생각하고 싶지는 않다"며 "인생은 새옹지마다. 지금 들뜨지 않는 힘을 길러야 나중에 힘든 시기가 와도 잘 버틸 수 있을 것 같다"고 고백했다.

이어 "아내도 '어제 있었던 일을 계속 들여다보지 말고 아이들이 어떻게 크는지를 보며 살라'고 이야기한다"며 "저 역시 행복의 기준을 우리 아이들이 건강하게 잘 크고 있는가에 두려고 한다"고 덧붙였다.

그러면서 이름의 뜻을 바꾼 사연도 들려줬다. 윤경호는 "배우로 더 잘되고 싶어서 개명을 고민했는데, 이미 윤경호라는 이름으로 활동하고 있으니 이름은 그대로 두고 뜻만 바꾸자는 이야기를 들었다"며 "'공경할 경(敬)', '맑을 호(澔)'를 쓰게 됐다. 투명한 유리그릇처럼 무엇이든 담을 수 있는 배우가 되자는 의미"라고 설명했다.

그러면서 "오늘의 나는 어떤 역할을 만나게 될까 생각하며 하루를 시작한다. 오늘 주어진 기쁨은 오늘의 기쁨으로만 남겨두려 한다"고 했다.

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

그럼에도 인기를 체감한 순간에는 얼마 전 시구 행사를 꼽았다. 팬들의 뜨거운 환호를 받은 순간을 잊지 못했다고.

윤경호는 "3년 전에도 같은 구장에서 시구를 했는데 이번에는 훨씬 큰 환호를 받았다. 제가 좋아하는 팀 팬들이 반겨주셨고, '락앤롤'을 외쳤는데 정말 제 인생에서 손꼽을 만큼 행복한 순간이었다"며 고개를 끄덕였따.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com