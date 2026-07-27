[인터뷰②]'김부장' 윤경호 "소지섭·최대훈과 깊은 사이…시즌2도 함께하길"

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호가 '김부장'을 통해 함께 호흡한 배우 소지섭, 최대훈과의 깊어진 우정을 자랑하며 시즌2에 대한 바람도 내비쳤다.

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윤경호는 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "후반부에 와서는 소지섭, 최대훈과 정말 친구 같다는 생각이 들었다"며 "시즌2도 만들어져 어떤 이야기가 펼쳐지든 함께했으면 좋겠다"고 말했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 빠른 전개와 통쾌한 액션, 배우들의 탄탄한 연기 호흡으로 큰 사랑을 받았으며, 시즌2를 바라는 시청자들의 목소리도 이어지고 있다.

윤경호는 극 중 전직 특수요원 박진철 역을 맡아 김부장 역의 소지섭, 성한수 역의 최대훈과 '아빠 유니버스'를 이끌었다. 세 사람의 티키타카와 브로맨스는 작품의 또 다른 재미로 꼽혔다.

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세 배우의 호흡은 오랜 인연에서 비롯됐다. 윤경호는 소지섭과 영화 '군함도', '외계+인'을 함께했고, 최대훈과는 드라마 '자백'에서 호흡을 맞췄다.

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윤경호는 "우정이 더 깊어진 것 같다. 제가 '중증외상센터'로 잘됐을 때 축하를 받았고, 대훈 배우가 '폭싹'으로 잘됐을 때는 제가 축하를 해줬다"고 말했다.

이어 "지섭이 형은 워낙 말수가 적은 편이다. 저는 두 사람 사이에서 윤활유가 되고 싶은 마음이 컸는데, 결과적으로 케미가 너무 좋았다"며 "후반부에 와서는 진짜 친구 같다는 생각이 들었다"고 웃었다.

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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특히 현장에서 소지섭이 코믹한 장면을 적극적으로 이끌었다고 귀띔했다. 윤경호는 "지섭이 형은 캐릭터상 과묵해야 하니까 뒤에서 오히려 재미있는 소스를 많이 던져줬다"며 "'너희가 해줘야 재밌다'고 자꾸 사주했다. 그렇게 탄생한 장면들이 많다"고 말했다.

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그러면서 "연기 이상의 감정들이 작품 안에 섞인 것 같다"며 "마지막에 변색 렌즈 안경을 쓰고 거리를 걸어가는 장면을 찍을 때는 진짜 웃음이 나왔다. 이들이 아니었다면 이런 케미가 나올 수 있었을까 싶었다"고 돌아봤다.

작품이 큰 사랑을 받은 만큼 포상휴가와 시즌2에 대한 기대도 감추지 않았다. 윤경호는 "아직 모든 것이 열려 있는 상황이라 조심스럽다"면서도 "포상휴가도 함께 갔으면 좋겠고, 시즌2도 만들어져 어떤 이야기가 펼쳐지든 다시 함께할 수 있었으면 좋겠다"고 바랐다.

이어 "마침 시간이 나서 요즘 몸을 만들고 있다"며 "시즌2가 성사된다면 지금보다 더 좋아진 몸으로 도전해보고 싶다. 받은 사랑에 보답하는 마음으로 준비하고 있다"고 각오를 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com