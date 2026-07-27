"74년 인생 최초 덕질"…양희은, 김신영 도쿄 팝업 직접 찾은 사연

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 양희은(74)이 개그우먼 김신영의 도쿄 팝업스토어를 직접 찾아 응원하며 남다른 팬심을 드러냈다.

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양희은은 27일 자신의 SNS를 통해 일본 도쿄에서 열린 김신영의 팝업스토어를 방문한 사진을 공개했다. 사진 속 양희은은 김신영과 함께 팝업 매장 앞에서 나란히 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있다.

그는 "지난 주말 이틀간 김신영이 디자인하고 작업한 놀라운 운동화, 티셔츠와 진재킷 팝업이 도쿄에서 열렸다"며 "난 '행님아' 시절부터 찐팬인지라… 생애 최초로 덕질을 했다"고 적었다.

이번 팝업은 김신영이 직접 디자인에 참여한 스니커즈와 티셔츠, 데님 재킷 등 패션 아이템을 선보이는 행사로, 일본 도쿄에서 이틀간 진행됐다.

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특히 이번 도쿄 팝업은 김신영의 오랜 취미이자 전문성을 바탕으로 한 결과물이기도 하다. 김신영은 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 직접 꾸민 커스텀 작업실과 운동화 제작 과정을 공개하며 화제를 모았다. 그는 디자인 등록증만 7개를 보유하고 있다고 밝히는가 하면, 도안 없이 감각만으로 운동화를 커스텀하는 수준급 실력을 선보였다.

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방송에서 공개된 '김신영 에디션' 운동화들은 취미를 넘어 하나의 작품이라는 평가를 받았고, 이번 도쿄 팝업에서는 운동화를 비롯해 티셔츠와 데님 재킷 등 자신이 직접 디자인한 제품들을 선보이며 활동 영역을 패션으로까지 넓혔다.

한편 김신영은 현재 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'의 DJ를 맡고 있으며, 최근에는 MBC '나 혼자 산다' 등을 통해 일상을 공개한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com