'9월 출산' 이유영, 만삭 몸 이끌고 '한예종' 동기 응원..볼록한 D라인 눈길

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이유영이 둘째 임신 소식을 전한 가운데, 만삭의 D라인을 공개하며 근황을 전했다.

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27일 이유영은 자신의 계정에 "연극 '브로크백마운틴' 꼭 보세요~~ 오랜만에 울면서 연극 봄. 연기, 음악, 무대도 다 너무 좋았고 깊은 여운이 남는 공연이었당. 홍승안, 전재희 최고"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 한국예술종합학교 연기과 동기인 배우 홍승안과 전재희를 응원하기 위해 연극 '브로크백마운틴'을 관람한 이유영의 모습이 담겼다. 모자와 셔츠 원피스를 매치한 편안한 차림으로 공연장을 찾은 그는 환한 미소를 지으며 여유로운 일상을 만끽했다.

특히 넉넉한 원피스 위로 드러난 만삭의 D라인이 단번에 시선을 사로잡았다. 출산을 앞둔 예비 엄마의 행복한 분위기가 고스란히 전해지며 팬들의 축하와 응원이 이어졌다.

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이유영은 2024년 5월 비연예인과 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐고, 같은 해 8월 딸을 품에 안았다. 이후 지난해 9월에는 서울 모처에서 뒤늦게 결혼식을 올렸다.

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지난 4월에는 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 소속사 에이스팩토리 측은 "이유영 배우가 둘째 임신했다. 오는 9월 출산 예정"이라고 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com