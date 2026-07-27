JYP 박진영, 대중문화교류위원장 된 단 하나의 이유 "K-컬처 지속가능성 위해"

27일 서울 삼청동 국립현대미술관에서 2027패노메논 추진계획 기자간담회가 열렸다. 발언하는 박진영 추진위원장. 삼청동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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[스포츠조선 백지은 기자] 박진영이 대중문화교류위원회 위원장이 된 이유를 공개했다.

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27일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 2027 패노메논 추진계획과 관련한 대중문화교류위원회 기자간담회가 열렸다. 이날 현장에는 박진영 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 수장 겸 대중문화교류위원회 공동 위원장과 최휘영 위원장 겸 문체부 장관이 참석했다. 대중문화교류위원회는 이재명 대통령의 공약 중 하나인 5대 문화강국 실현을 위한 대통령 직속 기구다. 박진영은 지난해 10월 위원회의 공동위원장으로 발탁돼 화제를 모은 바 있다.

박진영은 "10개월 동안 신나게 즐겁게 준비했다. 비현실적인 일을 추진할 수 있게 돼서 감사하다. 위원회 일을 하기로 시작했던 이유는 하나다. K-컬처의 기회를 다음 세대에까지 좋은 도구로, 우리나라에 힘이 될 수 있는 원동력으로 지속시킬 수 있을까 하는 고민이었다. 목적은 하나다. K-컬처가 맞은 기회를 확고히 하고 최대한 지속가능하게 한다. 그렇게 하기 위해 무슨 일을 해야 할까. 그걸 정치권에서 먼저 생각해서 우리에게 제안해주는 게 아니라 최전선에서 뛰고 있는 우리에게 뭘 해드리면 될까요 라는 게 정부로부터 제가 받은 질문이었다"라고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com