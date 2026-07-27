"저와 전혀 상관없어요"...유순한 신애라도 화나게 한 '가짜 행세'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신애라가 자신을 사칭한 SNS 계정을 공개하며 팬들에게 주의를 당부했다.

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신애라는 27일 자신의 SNS를 통해 한 SNS 계정을 캡처해 올린 뒤 "저와 전혀 상관없는 사칭 계정입니다. 저는 다른 계정이 없으니 속지 마세요!"라는 문구를 남겼다.

공개된 화면에는 '신애라'라는 이름으로 개설된 비공개 계정이 담겼다. 프로필에는 "제 지지자들에게 영원히 감사드립니다"라는 소개 글이 적혀 있었지만 신애라는 해당 계정이 자신과 무관한 사칭 계정이라고 직접 선을 그었다.

신애라는 팬들이 피해를 입지 않도록 사칭 계정을 공개하며 각별한 주의를 당부했다.

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한편 신애라는 배우 차인표와 1995년 결혼해 슬하에 자녀를 두고 있다. 두 사람은 연예계 대표 잉꼬부부로 꼽히며 입양 문화 확산과 나눔 활동에도 꾸준히 참여해왔다. 최근 신애라는 방송과 강연 등을 통해 대중과 소통하고 있다. 남편 차인표 역시 배우 활동을 넘어 소설가로도 영역을 넓히며 꾸준히 행보를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com