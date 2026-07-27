"미치겠다 너 때문에"…강재준 子, 볼 빵빵 망고케이크 먹방

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 강재준이 아들 현조 군의 첫 망고케이크 먹방을 공개하며 흐뭇한 일상을 전했다.

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강재준은 27일 자신의 SNS에 "인생 첫 망고케이크. 미치겠다 너 때문에"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 현조 군이 망고케이크를 처음 맛보는 모습이 담겼다. 작은 손으로 케이크를 집어 입안 가득 넣은 현조 군은 볼이 빵빵해질 정도로 야무지게 먹으며 시선을 사로잡았다. 입가에 크림을 잔뜩 묻힌 채 한입 더 넣는 모습은 물론, 오물오물 씹으면서도 눈을 동그랗게 뜬 표정까지 웃음을 자아냈다. 이어 입을 한껏 다문 채 맛을 음미하는 모습과 사랑스러운 표정도 포착됐다.

이를 지켜보던 강재준은 연신 웃음을 터뜨리며 "미치겠다 너 때문에"라며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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팬들은 "너무 귀엽다", "먹는 모습만 봐도 배부르다", "현조 먹방은 무조건 봐야 한다", "볼 빵빵한 게 사랑스럽다" 등의 반응을 보였다.

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한편 강재준은 동료 코미디언 이은형과 결혼했다. 두 사람은 난임을 극복한 끝에 첫아들 현조 군을 품에 안았고 육아 일상을 SNS와 유튜브를 통해 꾸준히 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com