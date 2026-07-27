[인터뷰①]'김부장' 서수민 "첫 데뷔, 긴장돼서 말랑이로 심신 안정…데뷔해도 알바하는 중"

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서수민이 '김부장'을 통해 처음 드라마에 도전한 소감을 밝혔다.

Advertisement

서수민은 27일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "지금도 아르바이트 중"이라며 "현장에서 긴장돼서 말랑이 만지면서 심신 안정 취했다"라고 했다. .

25일 종영한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡아 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

서수민은 "이렇게 너무 잘 될 줄 몰랐다"라며 "좋은 선배님들과 해서 어느 정도 잘 될 줄은 알았지만, 이렇게까지 잘 될 줄은 몰랐다"라고 했다. 또 "매번 좋은 분위기 속에서 촬영해서 좋은 결과가 나온 것 같다"고 짚었다.

Advertisement

첫 드라마라는 것에 부담도 있을 것으로 보인다. 서수민은 "웹툰으로 원작으로 하기 때문에, 원작 팬들이 민지라는 역할을 신인 배우가 해서 걱정을 많이 하셨을 것 같다. 처음이다 보니, 부담이 됐었다. 그런데 감독님을 비롯한 스태프분들이 저를 키우는 심정으로 도와주셨다"라고 말했다.

Advertisement

이날 인터뷰 현장에서도 너무 긴장한 나머지, 심신 안정용으로 '말랑이'를 손에 쥔 서수민은 '김부장' 촬영 현장에서도 '말랑이'를 놓지 못 했다는 귀여운 일화를 들려줬다.

서수민은 "촬영 현장에 '말랑이'를 가져가면 자칫 노는 것처럼 보일까 봐 차에서 많이 만졌다. 차에서 만지면서 심신 안정을 취하고, 바로 집중을 했다"며 웃었다.

Advertisement

긴장을 달래던 신인 모습 뒤에는, 조금씩 달라진 일상도 있었다. 서수민은 "모자나 마스크 쓰지 않고 자유롭게 돌아다니는데 가끔씩 지하철이나 아르바이트 장소에서 알아봐 주신다"라며 "친구들은 제가 연기하는지 몰랐다. 그냥 공부하는 애로 알았는데 갑자기 느닷없이 TV에 나와서 다들 연락을 주셨다"며 웃었다.

Advertisement

정식으로 배우 데뷔를 했지만, 사실 일상은 크게 달라지지 않았다. 서수민은 "7월 말까지는 아르바이트를 한다. 타코야끼 아르바이트 중이다. 드라마 촬영 끝나고 바로 아르바이트를 시작했다. 다른 드라마를 찍고 있는 것도 아니고, 놀고만 있고 싶지 않아서 아르바이트를 하게 됐다. 타코야끼 집이 폐업을 해서 그만두게 됐다. 다른 아르바이트를 찾지 않을까 싶다. 연기와 배우 생활을 하는 것도 좋지만, 일상적으로 경험도 중요하다고 생각한다. 기회가 된다면 아르바이트를 조금씩이라도 할 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "댓글은 굉장히 자주 보는 편이다. 해외 팬들이 많이 응원해 주시는 게 느껴져서 감사한 마음이 크다. 글로벌적으로 영향력이 간 작품이라 생각해서 행동이나 마음 가짐에서 더 겸손하고 조심해야겠다는 생각이 크다"는 서수민은 기억 나는 댓글로 "민지야 밥은 언제 먹니"라며 웃었다.