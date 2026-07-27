농심 레드포스, 104점 차 압도적 우승…2026 KEL '배틀그라운드 모바일' 정상

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경기 농심 레드포스가 압도적인 경기력으로 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)'의 '배틀그라운드 모바일' 종목 정상에 올랐다.

농심 레드포스는 지난 25~26일 대전이스포츠경기장에서 열린 2026 KEL '배틀그라운드 모바일' 결선에서 최종 213포인트를 기록, 2위 디플러스 기아(109포인트)를 무려 104포인트 차로 따돌리고 우승을 차지했다. 충남 CNJ가 101포인트로 3위에 올랐다.

결선 첫날부터 농심 레드포스의 기세가 매서웠다. 91포인트를 쌓으며 선두로 나선 데 이어, 최종일에도 안정적인 운영과 교전 능력을 앞세워 세 차례 '치킨'을 가져갔다. 결국 지난해 초대 챔피언 디플러스 기아와 두 배 가까운 포인트 격차를 만들며 새로운 KEL 챔피언에 등극했다.

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우승팀 농심 레드포스에는 상금 1000만원과 문화체육관광부장관상이 수여됐다. 디플러스 기아는 상금 600만원과 한국콘텐츠진흥원장상, 충남 CNJ는 상금 200만원과 한국e스포츠협회장상을 받았다.

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농심 레드포스와 디플러스 기아는 국제 무대로도 향한다. 결선 1~2위 자격으로 오는 10월 말 인도에서 열리는 '배틀그라운드 모바일 인터내셔널 컵(BMIC)' 출전권을 확보했다.

결선 MVP는 농심 레드포스의 'XZY' 김준하가 만장일치로 선정됐다. 김준하는 "열심히 연습하며 준비할 때부터 이번 KEL 우승을 예감했다"며 "앞으로 국제 대회와 2026 아이치-나고야아시안게임이 남아 있다. 태극마크를 달고 출전할 기회를 얻게 돼 감사하며 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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지난해 출범해 올해 2년째를 맞은 KEL은 지역 이스포츠 선수 육성과 경쟁력 강화를 목표로 진행되고 있다. 올해 '배틀그라운드 모바일' 종목은 지난 4월 18일 경남 진주에서 개막해 온라인 본선을 거쳐 26일 대전에서 약 3개월간의 일정을 마무리했다.

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본선에는 대구, 인천, 광주, 대전, 세종, 경기, 충남, 전남, 경북, 경남, 고양, 수원, 제천, 전주 등 14개 지역팀과 디플러스 기아, 키움 DRX 등 2개 파트너팀이 참가했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com