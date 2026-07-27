[인터뷰②]'김부장' 서수민 "소지섭 선배가 데이식스 사인앨범→금 선물, 가보로 간직"

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서수민이 소지섭에게 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

서수민은 27일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "소지섭 선배님이 데이식스 친필사인 앨범도 선물해 주시고, 금도 선물해 주셨다"라며 "가보로 간직할 것"이라고 했다. .

25일 종영한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡아 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

먼저 '김부장' 민지 역할을 맡게 된 이야기부터 전했다. 서수민은 "한 달에 한 번씩 연기를 배웠다. 전문적으로 배운 적은 없었다. 여러 번 오디션을 봤는데, 감독님이 '첫 눈에 반했다'고 하시더라. 그래도 필모도 없어서 걱정했지만, 반한 게 크다고 하셨더라. 그러다 찾으신 게 제 2분짜리 연기 영상이었다고, 그걸 보고 확신이 드셨다고 했다"고 고백했다.

Advertisement

이어 "발탁되고 나서는 '헐, 대박' 이 생각밖에 안 났다. 그러고 바로 연습에 들어갔다"라며 "이렇게 비중 있는 캐릭터를 아무 필모도 없는 신인이 맡은 것도 너무 감사하게 생각한다. 근데 그게 또 소지섭 선배님 딸로 나온다는 것도 있을 수 없는 일이라 생각했었다. 그래서 당연히 떨어졌다고 생각했는데, 붙었다는 소식 듣고 '와~' 이랬다"라며 당시를 회상했다.

Advertisement

실제 서수민은 소지섭과 현실적인 부녀 호흡을 완성하며 작품의 감정선을 이끌었다. 소지섭에 대해서 "선배님을 알고 있었다. 엄청나게 연기를 잘 하는 배우라 생각했다. 이렇게 연기를 잘 하는 선배님이 내 아빠?'라는 생각을 했다. 연기에 방해되지 않을까 생각도 했었는데, 현장에서 아빠처럼 따뜻하게 챙겨주시고 의지할 수 있도록 해주셨다"라고 존경심을 표했다.

소지섭은 서수민이 데이식스 팬인 사실을 알고 특별한 선물도 해줬다고. 서수민은 "선배님이 현장에서 데이식스 친필 사인이 있는 선물을 주셨다. 연기적으로 부족한 거 때문에 죄소한 마음이 컸는데, 그거 보자마자 울었다. 연기할 때만 저를 민지로 생각해주신 게 아니라, 연기하지 않을 때도 민지로 생각해 주셨다"며 소지섭에게 감사함을 드러냈다.

Advertisement

여기에 소지섭은 출연진과 스태프들에게 금도 선물했다. 서수민은 "마지막 방송 촬영할 때, 소지섭 선배님이 선물 돌리셨다고 하더라. 나중에 가서 열어보라고 해서, 나중에 방에서 열어보는데 금이라서 '이게 뭐지? 진짜 금인가? 장난감인가? 진짜 금이라고? 대박이다'라고 했었다. 그런데 저는 못 쓸 거 같다. 너무나 소중하고 추억이 담긴 금이라 팔 수도 없을 것 같다. 소중하게 간직할 거 같다. 가보로 간직할 거 같다"고 밝혔다.

Advertisement

'김부장' 이전에 소지섭을 알고 있었냐는 질문에는 "'주군의 태양'은 다 봤다. '미안하다 사랑한다'를 전체적으로 본 건 아니지만, 내용도 알고 있다"고 답했다.

소지섭을 처음 본 당시에 대해서는 "후광이 미치셨다. 얼굴도 작으시고, 비율도 남다르셨다. 살면서 처음 봤다. '연예인은 연예인이구나' 라고 느꼈다"고 돌이켰다. 그러면서 "호칭은 처음에는 선배님이었다가, 나중에 가면 갈수록 아빠라고 말했다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com