[인터뷰③]'김부장' 서수민 "원래 글 읽는 거 싫어하는데, 대본 계속 정독…시즌2, 밝은 성격이길"

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서수민이 '김부장'을 위해 신경쓴 점을 짚었다.

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서수민은 27일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "원래 글 읽는 것 싫어하는데 대본을 계속 정독했다"라며 "시즌2에서는 밝은 성격이길 바란다"라고 했다. .

25일 종영한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡아 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

특히 든든한 선배들 도움 속에서도 결국 민지를 완성한 것은 자신의 노력이었다. 서수민은 사춘기 딸의 현실적인 모습부터 예기치 못한 위기 속 공포와 불안, 끝까지 살아남기 위해 버텨내는 절박함까지 민지의 다채로운 감정을 섬세하게 표현했다는 평가를 었었다.

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이러한 캐릭터 및 연기 분석에 대해서는 "대본을 계속 정독했다. 여러 각도에서 읽으려 했다. 사실 글을 읽는 걸 정말 싫어하는데, 이렇게 비중이 있고 감독님이 뽑아주신 만큼 열심히 해야겠다고 생각했다. 반복하고 구현하는 게 배우로 기본이라 생각한다. 기본을 안 하고 현장에 연기할 수 없다고 생각해서 반복을 여러 번 했다"라고 털어놨다.

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부녀 서사가 작품을 관통한 만큼, 실제 아버지의 반응에도 질문이 나왔다. 서수민은 "아버지는 '잘했다, 못했다' 얘기를 하기 보다는, 아무래도 부모님이시니 연기보다는 현장에서 저를 걱정하신 것 같다"고 대답했다.

'김부장' 시즌2에 대해서는 "시즌2가 나오게 된다면 정말 좋을 것 같다. 정말 응원하게 될 것 같다. 저도 중학생 때 웹툰을 봐서 시즌2가 나오면 기대감을 품고 있다. 다음에 나올 때는 민지가 친구들도 생기고 밝은 성격이지 않을까 생각했다"고 내다봤다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com