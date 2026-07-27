10번째 챔피언 가린다…'SWC2026', 8월 서울서 글로벌 대장정 시작

컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'이 열 번째 챔피언을 향한 본격적인 경쟁에 돌입한다.
컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 글로벌 e스포츠 대회 'SWC2026' 예선 대진표를 공개했다. 올해로 10회째를 맞는 'SWC'는 오는 8월 8일 오픈 퀄리파이어-서울을 시작으로 약 한 달간의 예선을 진행한다.
올해 가장 관심을 모으는 지역은 한국이다. 11월 월드 파이널 개최지가 서울로 결정된 가운데, 한국에서는 지역 예선과 별도로 월드 파이널 직행권 1장이 걸린 오픈 퀄리파이어-서울이 열린다. 이에 따라 최소 1명의 한국 선수가 안방에서 열리는 월드 파이널 무대에 서게 된다.
한국 예선에는 2018년 챔피언 'BEATD'와 베테랑 'SKIT'을 비롯해 'IROHA', 'ECK', 'ANGRYBIRD', 'HWAN', 'TOLISSO', 'ROOG', 'SCHOLES' 등 9명이 출전한다.
다른 지역에서도 역대 SWC를 빛낸 강자들이 대거 나선다. 아시아퍼시픽 기타 아시아 지역에는 2021년 챔피언 'DILIGENT-YC'가 출전하고, 일본과 동남아 예선에는 각각 지역 컵 우승 경력이 있는 'OSSERU'와 디펜딩 챔피언 'PU'가 참가한다.
유럽에서는 지난해 지역 컵 우승자 'RAXXAZ'와 2021년 월드 파이널 준우승자 'PINKROID', 'OBABO', 'ISMOO' 등이 경쟁한다. 아메리카 지역에서도 2023년 지역 컵 우승자 'TRUEWHALE'과 2019년 월드 파이널 준우승자 'THOMPSIN' 등이 출전한다.
8월 예선을 통과한 선수들은 9월부터 독일 함부르크와 캐나다 토론토, 태국 방콕에서 차례로 열리는 지역 컵에 나선다. 각 지역을 통과한 최종 진출자들은 11월 서울에 모여 'SWC2026' 월드 챔피언 자리를 놓고 마지막 승부를 펼친다.
2017년 시작된 SWC는 올해 10회째를 맞았다. 컴투스는 서울에서 열리는 월드 파이널을 통해 대회 10주년을 장식할 열 번째 세계 챔피언을 가린다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com