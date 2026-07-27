[인터뷰④]서수민 "데뷔작 '김부장', 다 만족스럽지 않아…아직 배우 아닌 것 같다"

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서수민이 첫 데뷔작에 대해 엄격하게 평가했다.

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서수민은 27일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "첫 데뷔작 '김부장' 모든 장면이 만족스럽지 않다"라며 "아직 배우가 된 것 같지는 않다"라고 했다.

25일 종영한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡아 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

혜성처럼 등장한 신예의 탄생인 만큼, 서수민이 배우를 꿈꾸게 된 첫 시작도 궁금증이 생긴다.

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

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첫 작품 '김부장'을 통해 배운 것으로는 "소지섭 선배님, 최대훈 선배님, 윤경호 선배님 세 분이 달라서 배운 게 더 많은 것 같다. 감독님께서 '민지라면 어떻게 할 것 같냐'고 하셔서, 컷이 나면 쉬는 게 아니라 어떤 식으로 더 만들 수 있을까를 고민했다"라고 말했다.

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이처럼 서수민에게 '김부장'은 연기 첫 경험 이상의 의미였다. 서수민은 "'김부장'은 배우라는 꿈을 계속 꾸게 해준 작품이다. 배우라는 직업이 어떻게 보면, 힘든 직업이 될 수도 있다고 생각한다. 이 길로 가는 게 맞을까 생각도 했다. 현장에서 연기하면서, 뭔가 이상한 기분이 들 때가 두 세번 정도 들었다. 진짜 이 인물이 돼서 감정을 느끼는 것 같더라. 그 감정을 느낀 게 좋아서, 앞으로도 기억에 남을 작품이 될 것 같다"고 돌아봤다.

하지만 스스로를 향한 평가는 냉정했다. 서수민은 "마음에 드는 장면은 솔직하게 말해서 없다. 만족스럽기보다는 조금 더 연기를 열심히 배워야겠다는 생각이 든다"라며 "'김부장'은 그만큼 감사하면서도, 그만큼 연기를 표현해 내지 못하다는 생각도 있다"고 했다.

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그러면서 "아직 배우가 된 것 같지는 않다. 친구들도 다 똑같이 대해주고 있다. 이렇게 말하는 것도 너무 떨린다. 시간이 조금 더 필요하지 않을까 싶다"며 고개를 끄덕였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com