[인터뷰⑤]서수민 "김다미 닮은꼴, 너무 감사…아이돌? 춤이 안 됐다"

서수민. 사진제공=와이원엔터테인트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 서수민이 롤모델을 꼽았다.

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서수민은 27일 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "아이돌 회사 미팅도 했지만 춤이 안 됐다"라며 "김다미 닮은꼴이라고 해주셔서 감사하다"라며 "라고 했다. .

25일 종영한 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 복수 액션 드라마다. 서수민은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)의 딸 김민지 역을 맡아 첫 드라마 도전이라는 사실이 무색할 만큼 안정적인 연기와 선명한 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

원래는 평범한 학생이었다고. 서수민은 "다른 애들과 다를 게 없었다. 마라탕 먹고, 학교에서 몰래 배달 음식 먹고 그랬다. 동아리 같은 활동도 하는 평범한 학생이었다. 컴퓨터 동아리였는데, 그때는 컴퓨터 쪽에 관심이 많았다"고 했다.

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그러면서 "고2 때 회사에 들어왔다. 아이돌 회사, 인플루언서 회사, 배우 회사 등과 미팅을 했었다. 일단 아이돌은 제가 춤이 안 됐다. 아이돌도 물론 할 수 있었지만, 연기를 하고 싶은 마음이 더 앞섰다. 그래서

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기 회사와 미팅을 계속 했다. 고등학생 되면서 배우의 꿈이 생겼다. 영화나 드라마를 보고 얻는 것도 있지만, 거기 나오는 인물들이 주는 힘이 있다고 생각한다"며 고개를 끄덕였다.

이어 "'김부장' 이전에도 오디션을 봤었다. 아무래도 필모가 없고, 연기적으로 못 보여준 게 많아서 발탁되지 않은 것 같다"고 거들었다.

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혜성처럼 등장한 신예 배우인 만큼, 롤모델에도 궁금증이 생긴다. 서수민은 "김고은 선배님과 이혜영 선배님과 연기하고 싶다. 김고은 선배님은 여러 장르 하시면서 스펙트럼이 넓다. 그런 부분이 존경스럽다. 이혜영 선배님은 제가 사적으로 좋아해서 같이 해보고 싶다. 목소리가 너무 매력적이시고, 연기 스타일도 너무 좋아한다"고 했다.

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이어 하고 싶은 역할과 장르로는 "그냥 학생보다는 숨겨진 능력이 있다던가, 학생이 아닌데 학교에 잠입하게 된다는 역할을 하고 싶다. '마녀' 같은 작품 하고 싶다"라고 바랐다.

실제로 '마녀' 여주인공인 배우 김다미 닮은꼴로 언급되고 있다. 서수민은 "너무 감사하게도 생각한다. 김다미 선배님과도 꼭 같이 연기를 해보고 싶다. 워낙 연기를 잘하시니까, 꼭 뵙고 싶다"고 소망했다.

궁극적으로 어떤 배우가 되고 싶냐는 질문에 "유명한 배우가 되는 것도 좋지만, 사람들에게 오래 기억이 남는 배우가 되고 싶다. 겸손한 배우가 되고 싶다. 누군가 드라마나 배우를 좋아하는 건 값지다고 생각하고, 그냥 만들어지는 게 아니니 겸손한 마음을 가져야 할 것 같다"고 했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com