'9월 결혼' 양나래, ♥남편은 극내향인 연상 “남친 없다고 울부짖다 만났다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 이혼전문변호사 양나래가 결혼 발표 비하인드를 전했다.

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지난 26일 유튜브 채널 '양나래 변호사'에는 '저 결혼합니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진은 양나래 변호사에게 "남자친구가 없다고 하지 않았나"라며 "과거 한 채널에서 '남자 만나기 힘들다'라고 했고 한 방송에서는 '남자친구가 없다'고 했었다. 그런데 지난 17일 결혼 발표를 했다"며 이에 대한 해명을 요청했다.

이에 양나래 변호사는 박장대소하며 "지난해 촬영한 제 영상 중에 '남자친구 없다'고 울부짖던 영상이 있다. 그 영상을 찍고 이후에 만났다. 저는 늘 진실하다. 그 영상을 찍었던 시점에는 남자친구가 없어서 외롭고 쓸쓸하던 상태인 것이 맞았다"고 설명했다.

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이어 "나이가 나이인 만큼 빠른 결혼 결정과 함께 결혼을 하게 되었다"고 덧붙였다.

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예비 남편에 대한 질문에는 "결혼 조건 중에 하나였다. 남편에 대해 언급하지 않는 것"이라며 말을 아꼈다.

그러면서 "남편이 극 내향인이다. 제가 결혼을 결심한 것은 대화가 잘 통하고 웃음 코드가 맞았기 때문이다"라고 밝혔다.

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또 예비 남편은 자신과 나이 차이가 많이 나지 않는 연상이라고 소개했다.

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이어 "연하는 끝내 만나지 못했다. 이런 발언 위험할 것 같은데..."라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 양나래 변호사는 오는 9월 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다.

tokkig@sportschosun.com