고준희, 김민수와 핑크빛 기류...즉흥 뽀뽀 이어 "매일 연락 주고받아" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고준희와 김민수가 묘한 핑크빛 기류를 형성한다.

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오늘(27일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 고준희, 강남, 김민수가 출연해 거침없는 입담과 예측 불가한 토크로 하숙집을 뒤흔들 예정이다.

강남은 아내 이상화와의 '정글의 법칙' 첫 만남 비하인드를 털어놨다. "아내가 화나면 아우라가 생겨 강아지들도 도망간다"고 말한 그는 "부부싸움 중 이상화의 '앉아!' 한마디에 강아지와 함께 앉았다"며 반려견과 같은 서열임을 인정해 폭소를 안겼다. 이어 "다시 태어나도 아내를 처음 만난 정글에는 절대 안 간다"고 단호하게 선언해 스튜디오를 초토화시켰다.

한편 "엄마와 모든 것을 공유한다"는 고준희는 과거 썸남과의 영화관 데이트에 엄마를 데려갔던 독특한 연애 일화를 공개했다. 특히 이날 김민수와의 묘한 핑크빛 기류도 감지됐다. 둘의 커플 콘셉트 촬영에서 고준희가 즉흥 뽀뽀를 감행한 데 이어 매일 연락을 주고받았다는 사실이 공개되며 두 사람의 관계에 관심이 쏠린 것인데 MC들이 "김민수가 고백하면 사귈 거냐"고 묻자, 고준희는 "그런 얘기 안 하던데?"라고 폭탄 발언을 던졌다. 이에 김민수는 "예전엔 누나 눈빛에 사랑이 있었는데 지금은 많이 빠졌다"고 맞받아쳐 현장을 뒤집어 놓았다.

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이어 김민수는 미련 가득했던 과거 연애사를 털어놨다. 그는 "전 여친이 실수로 내 SNS에 '좋아요'를 눌렀다 취소했는데, 보고 바로 연락했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 또 "여자 친구에게 표현이 서툴다. 도망갈 것 같으면 표현 대신 선물을 한다"며 명품 가방까지 선물했던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다. 이어 "고양이상에 키가 큰 연상을 좋아한다"며 이상형을 공개했는데, 고준희를 쏙 빼닮은 조건에 "노린 것 아니냐"는 반응이 쏟아지며 현장이 술렁였다.

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브레이크 없는 세 사람의 거침없는 돌직구 토크는 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.