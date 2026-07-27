[인터뷰③]'김부장' 윤경호 "묵언수행 공약에 긴급 대책회의, 박경림도 전화 왔다"

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호가 시청률 공약으로 내걸었던 '묵언수행'이 오히려 자신을 돌아보는 시간이 됐다고 밝혔다.

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윤경호는 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "시청률 바로 달성하자 묵언수행 공약에 긴급 대책 회의가 열렸다"라며 "박경림 누나도 전화 왔다"라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 윤경호는 극 중 전직 특수요원 박진철 역을 맡아 유쾌함과 압도적인 액션을 오가는 활약으로 호평을 받았다.

무엇보다 '김부장'의 높은 시청률은 예상보다 빠르게 시청률 공약을 이행하게 만들었다. 윤경호는 제작발표회에서 시청률 13%를 넘으면 묵언수행을 하겠다고 약속했고, 드라마는 방송 2회 만에 이를 달성했다.

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"모두가 기뻐하는데 저는 '묵언수행을 해야 한다'는 생각에 굉장히 꼬민이 많았다"는 윤경호는 "13시간 동안 말을 하지 않으면서 많은 걸 느꼈다. 시청률이 계속 오르니까 한편으로는 기적 같은 순간이 어디까지 갈지 기대도 됐지만, '이걸 어떻게 감당하지'라는 생각도 들었다"고 털어놨다.

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공약을 앞두고는 회사와 '긴급 대책회의'까지 열었다고. 윤경호는 "다들 기뻐하는데 저희 회사는 대책회의를 했다. 제작발표회 영상을 다시 돌려보며 다른 공약은 없었는지 확인했다"며 "박경림 누나도 전화해서 '묵언수행 준비해야겠다'고 하더라. 누구는 템플스테이를 가야 하는 것 아니냐고 진지하게 이야기하기도 했다"고 웃었다.

묵언수행은 예상보다 특별한 경험으로 남았다. 윤경호는 "처음에는 웃음이 났는데 시간이 지나면서 우울감도 생기더라. 그래도 바디랭귀지로 의사 표현을 하면서 많은 걸 느꼈다"며 "무엇보다 이렇게 많은 분들이 관심을 가져주신다는 사실이 너무 감사했다"고 말했다.

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특히 팬들과 만난 순간을 잊지 못했다. 윤경호는 "팬사인회에서 한마디도 못 하는 저를 보러 와주셨다. 안절부절못하시면서도 기다려주시는데, 제가 이렇게 사랑받고 있다는 사실에 감격했다"며 "'당신은 잘하고 있다'는 편지를 집에 가는 길에 읽었는데, 저를 더 단단하게 만들어준 시간이었다"고 했다.

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그러면서 "말을 조금 더 신중하게 눌러 담아 효과적으로 하는 사람이 되고 싶다는 생각도 했다"며 "'말이 좀 줄었네'라는 이야기를 듣고 싶었는데, 지금도 이렇게 말이 많다"며 특유의 너스레를 떨었다.

아내 역시 액션 연기에 대한 고생을 가장 먼저 알아봤다고. 윤경호는 "아내는 원래 말이 많은 편은 아니다. 그런데 이번 작품을 보더니 '액션 정말 고생했다'고 이야기해줬다"며 "그 한마디가 참 고마웠다"고 고개를 끄덕였다.