[인터뷰④]'김부장' 윤경호 "체급 비슷한 대역, 찾기 어려워…자의 반, 타의 반으로 액션 직접"

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호가 '김부장'을 통해 선보인 액션신을 언급했다.

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윤경호는 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "체급 비슷한 대역 찾기가 쉽지 않았다"라며 "자의 반, 타의 반으로 직접 액션신 해야 했다"라고 했다.

지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 윤경호는 극 중 전직 특수요원 박진철 역을 맡아 유쾌함과 압도적인 액션을 오가는 활약으로 호평을 받았다.

윤경호는 이번 작품에서 가장 공을 들인 부분으로 액션을 꼽았다. "박진철은 캐릭터의 색깔도 중요하지만, 저에게 기대하는 부분을 충족시키려면 다른 건 몰라도 액션의 통쾌함은 드려야겠다고 생각했다"는 윤경호는 "이전 작품들에도 액션은 있었지만 이번에는 훨씬 실감 나고 타격감 있는 액션을 보여드리고 싶었다"고 말했다.

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이어 "무술감독님께 제 몸에서 할 수 있는 장점을 최대한 끌어내 달라고 부탁했다. 액션만큼은 만족을 드리고 싶어서 정말 많이 연습했다"고 밝혔다.

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복싱으로 다져온 경험도 도움이 됐다. 윤경호는 "복싱을 4년 정도 했다. 타격기 훈련을 바탕으로 메인 액션신은 무술감독님과 따로 합을 맞췄다"며 "일대다 액션보다 난도를 더 높였으면 좋겠다고 말씀드렸고, 그만큼 더 연습했다"고 설명했다.

대역 없이 직접 소화한 장면도 적지 않았다. 윤경호는 "제 체급과 비슷한 대역을 찾기가 쉽지 않았다. 자의 반, 타의 반으로 직접 해야 하는 장면이 많았다"며 "배우끼리 합을 맞추는 액션이라 더 조심해야 할 부분이 많았고, 무술감독님이 정말 많이 신경 써주셨다"고 말했다.

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특히 남실장 역의 이동하와의 액션을 가장 기억에 남는 장면으로 꼽았다. 윤경호는 "동하 배우가 워낙 훈련을 많이 해왔다. 처음 만나자마자 대사보다 주먹이 먼저 오가는 장면을 찍었는데, 제가 '무서워하지 말고 과감하게 해보자. 서로 도파민을 느끼면서 실감 나게 해보자'고 했다"며 "촬영이 끝나고 모두 서로에게 박수를 쳤고, 다음 날 둘이 함께 마사지도 받으러 갔다"고 웃었다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com