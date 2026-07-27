"종국이 아들로 살기 쉽지 않아"… 유재석 일침에 김종국 "벌써 미안하다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김종국이 태어나지도 않은 미래의 아들에게 먼저 사과하며 웃음을 안겼다.

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tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 지난 26일 공식 유튜브 채널을 통해 '결혼 좋아 새신랑 김종국, 종국 2세에게 전하는 재석의 한마디'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 "결혼 후 주변 사람들에게 결혼을 적극 추천한다고 하더라"며 김종국의 달라진 근황을 언급했다. 김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 연하의 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다.

김종국은 "결혼은 너무 좋다. 풀지 못했던 인생의 숙제에 마침표를 찍은 느낌"이라며 "어디를 가든 한 사람만 생각하면 되니까 심적으로 굉장히 안정감이 생긴다"고 결혼 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

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이어 2세 계획에 대한 이야기도 털어놨다. 그는 "나이가 들면 육아나 현실적인 문제에 부딪히겠지만, 2세는 딸이었으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서도 "(딸은) 키울 때 더 조심스러울 것 같아서, 오히려 아들이 더 나을 수도 있겠다"고 솔직한 생각을 밝혔다.

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이를 들은 유재석은 "종국 씨 아들로 태어나는 것도 쉽지 않을 것 같다"고 농담했고, 김종국은 "저도 벌써부터 미안하다"고 인정해 웃음을 자아냈다.

유재석은 이어 "각오는 하셔야 한다"고 태어나지도 않은 김종국의 미래 아들에게 영상편지를 남겼고, 김종국도 "그래서 가정교육이 중요하다"며 너스레를 떨었다.

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이어 김종국은 미래의 아들을 향해 "내 아들은 죽었어요"라고 농담한 뒤 "아들아, 내가 먼저 사과할게. 미안하다. 다 너 잘되라고 하는 거다. 원망하지 마라"라고 셀프 영상편지를 보내 현장을 폭소케 했다.

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한편 김종국이 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 29일 오후 8시 45분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com