부산서 인디게임의 미래를 논한다…'2026 부산 인디 웨이브 컨퍼런스' 8월 개최

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인디게임이 단발성 성공을 넘어 지속 가능한 성장을 이어가기 위한 전략을 공유하는 자리가 부산에서 마련된다.

부산광역시와 부산정보산업진흥원은 오는 8월 14일 부산 벡스코 제1전시장 2홀에서 '2026 부산 인디 웨이브 컨퍼런스(Busan Indie Wave Conference)'를 개최한다.

국내 최대 규모 인디게임 축제인 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC 2026)'과 연계해 열리는 행사로, 올해 컨퍼런스는 'IP', '기술', '트렌드'를 핵심 주제로 내세운다. 인디게임 개발사가 아이디어를 실제 게임으로 구현하는 데서 그치지 않고 IP 확장과 기술 혁신, 빠르게 변화하는 글로벌 시장에 대응하며 장기적인 경쟁력을 확보할 수 있는 방안을 모색한다.

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특히 국내외 게임업계 주요 인사들이 연사로 나선다. '블루 아카이브'를 이끌고 있는 넥슨게임즈 IO본부 김용하 본부장을 비롯해 오픈소스 게임 엔진 '고도 엔진(Godot Engine)' 공동창립자 아리엘 만주르, 전 소니인터랙티브엔터테인먼트(SIE) 월드와이드 스튜디오 대표인 요시다 슈헤이 등이 참여한다.

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발표 세션과 패널 세션을 통해 게임 개발과 IP 확장, 글로벌 시장 진출 과정에서 축적한 경험과 노하우를 인디게임 개발자들과 공유할 예정이다. 참가 신청은 27일부터 진행된다.

부산정보산업진흥원 이재덕 원장 직무대리는 "인디게임 시장에는 경쟁력 있는 콘텐츠와 잠재력을 갖춘 작품들이 꾸준히 등장하고 있다"며 "이번 컨퍼런스가 인디 개발사들의 시장 진입과 이용자 접점 확대에 실질적인 도움이 되는 사례와 전략을 공유하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.

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이번 행사는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원, 부산광역시, 부산정보산업진흥원이 지원하는 지역기반 게임산업 육성 사업의 하나로 진행된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com