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김종국, 결혼 1년도 안 됐는데.."내 시간 없어져, ♥아내 해외여행 갔으면.."

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김종국, 결혼 1년도 안 됐는데.."내 시간 없어져, ♥아내 해외여행 갔으면.."

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김종국이 솔직한 결혼관을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '오늘의 주우재'에는 "T우재와 F종국의 어른 연애 고민 상담 [뼈&근육 여행 in 도쿄 프롤로그]"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 주우재와 김종국이 구독자들의 연애·결혼 고민 사연을 읽고 현실적인 조언을 건네는 모습이 담겼다.

이날 한 구독자는 "3년간 만난 여자친구의 부모님이 종교를 이유로 결혼을 반대하고 있다"며 고민을 털어놨다.

사연을 들은 주우재는 "1번(종교)에서 종료다. 종교는 자유지만, 그 독실한 걸로 결혼 반대까지 가는 정도면 극복이 불가능하다"라고 단호하게 말했다.

김종국도 공감했다. 그는 "종교 때문에 부모님께서 달갑게 생각하지 않는다는 건 쉽지 않다"며 "기독교인 입장에서는 무교인 상대방이 지옥에 간다고 믿기 때문에 그걸 견디기 어려울 수 있다. 그러니 그 부분은 이해해줘야 한다"고 설명했다.

김종국, 결혼 1년도 안 됐는데.."내 시간 없어져, ♥아내 해외여행 갔으면.."

이어 "환영받는 결혼도 행복하지 않은 경우가 많다. 그런데 시작부터 이러면..."이라고 우려를 드러냈다. 주우재 역시 "정말 사랑하고 축복받는 결혼도 문제가 어쩔 수 없이 생긴다"고 공감했고, 김종국은 "결혼은 가족과 가족의 만남이다. 잘 생각해 봐라. 절대 무시할 수 없는 부분"이라고 진심 어린 조언을 건넸다.

김종국은 자신의 결혼관도 솔직하게 털어놨다. 그는 "여자친구가 집에 놀러 왔다가 안 가는 게 결혼이라고 하지 않냐"며 "자기만의 시간이 없어진다"고 말했다.

그러자 주우재는 "형수님이 갑자기 캠핑과 차박을 취미로 한다면?"이라고 짓궂게 물었고, 김종국은 자신도 모르게 미소를 지었다. 이를 놓치지 않은 주우재는 "왜 웃냐. 오늘 본 것 중에 가장 행복해 보인다"고 놀렸고, 김종국은 "그 이야기를 하는 게 웃겨서 웃은 것"이라고 해명했다.

이어 "위험하게 차박을 왜 가냐. 좋은 해외여행이 있지 않냐"며 "차박을 하면 차를 몰고 금방 올 수 있지 않냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

다만 김종국은 "혼자만의 시간이 너무 행복하고 친구를 만나 얻는 에너지나 행복감이 있다면, 그걸 유지할 수 있도록 존중해주는 연인을 만나는 게 좋다"고 덧붙이며 자신만의 연애·결혼 철학을 전했다.

한편 김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 연하의 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다.

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