윤경호, 인터뷰 중 두 번 울컥…"막노동부터 삐에로 알바까지"

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호가 무명 시절 연기를 포기하려 했던 순간을 떠올리면서, 예능으로 큰 사랑을 받고 있는 현재에 대해 솔직하게 고백했다.

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윤경호는 최근 서울 강남의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "결혼하고 첫째를 가졌을 때가 배우를 그만두고 싶었던 가장 큰 고비였다"고 말했다.

지금은 '중증외상센터', '취사병 전설이 되다', '김부장'을 잇달아 흥행시키며 대세 배우로 자리 잡았지만, 윤경호에게도 긴 무명의 시간은 있었다.

윤경호는 "세어보니 아르바이트를 30가지 정도 했다. 연기를 계속해야 하니 고정 아르바이트는 못 하고 단기 일당 일을 많이 했다"며 "막노동도 많이 했고, 화장품 가게 오픈 행사에서 삐에로 분장을 하고 풍선을 불어주는 일도 했다"고 회상했다.

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가장 절박했던 순간은 첫째 딸을 기다리던 시기였다. 윤경호는 "그전까지는 저 혼자만 버티면 된다고 생각했다. 통장은 늘 마이너스였고 카드가 끊긴 적도 한두 번이 아니었다"며 "그런데 결혼하고 아이가 생기니까 이야기가 달라졌다. 아빠의 꿈 때문에 아이가 힘들게 크는 건 볼 자신이 없더라"고 말했다.

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이어 "연기를 그만둬야 하나 정말 많이 고민했다. 저는 이것밖에 해온 게 없는데 연기를 가르칠 정도의 실력도 아닌 것 같고, 지금이라도 기술을 배워야 하나, 장사를 해야 하나 별생각을 다 했다"고 털어놨다.

그때 찾아온 작품이 영화 '군함도'였다. 윤경호는 "'군함도'를 마지막이라고 생각했다. 당시 작품을 위해 34kg을 감량했고, 아직 태어나지 않은 딸에게 '아빠가 마지막으로 한 번만 해볼게. 조금만 기다려달라'고 마음속으로 이야기했다"며 말을 잇지 못했다.

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잠시 눈시울을 붉힌 윤경호는 "우리 선조들의 이야기를 담은 작품을 아빠가 남길 수 있다면, 아이가 조금 어려운 시간을 보내더라도 의미 있는 일이 되지 않을까 생각했다"고 말했다.

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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이후 드라마 '도깨비'를 만나면서 배우 인생에도 전환점이 찾아왔다. 윤경호는 "'도깨비'를 하면서 길이 열리는 기분이었다. 돌이켜보면 절박한 순간에 모든 걸 내려놓고 세상을 바라보니 오히려 마음이 열렸다"며 "예전에는 최고의 배우가 되고 싶다는 욕심이 컸다. 그런데 아이가 태어나고 나서는 일을 할 수 있다는 것 자체가 감사하더라. 딸이 세상에 나오면서 저도 새로운 세상을 배웠다"고 했다.

실제 딸을 키우면서 '김부장' 속 딸바보 아빠의 감정도 더욱 깊어졌다고 했다. 윤경호는 "딸이 생기고 주민등록번호 뒷자리에 '2'를 처음 적어보면서 새로운 시선이 열렸다. 비로소 여자의 존재를 제대로 인지하게 된 것 같다"며 "요즘은 초등학교 4학년인데 자꾸 자기 이름을 검색한다. 예능에서 둘째 이야기만 하지 말고 자기 이야기도 해달라더라"고 웃었다.

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

최근 '핑계고'를 비롯한 예능에서 새로운 전성기를 맞고 있는 데 대해서도 솔직하게 고민을 털어놨다.

윤경호는 "말이 많은 게 제 흠이라고 생각했다. 안 해도 될 말을 하다가 실수도 많이 했는데, 그게 오히려 제 특징이 되고 사람들이 좋아해 주시는 게 정말 놀라웠다"고 말했다.

이어 "누군가에게는 밥친구가 되고, 친구 같고, 위로가 되는 존재가 될 수도 있겠다는 걸 처음 알았다. 저는 솔직한 성격이라 그게 무지하게 보일까 봐 일부러 말을 아끼던 사람이었다. 그런데 모르는 걸 솔직하게 물어보는 모습이 오히려 친숙하게 느껴질 수도 있겠다는 걸 배웠다"고 했다.

'핑계고' 대상 후보로 거론되는 것에 대해서는 손사래를 쳤다. 윤경호는 "그렇게 봐주시는 것만으로도 감사하다. 지석진 선배님이 지난해 상을 받으시는 걸 보면서 정말 오래 기다린 끝에 받는 감격스러운 상이라는 걸 느꼈다"며 "만약 제가 올해 받게 된다면 오히려 그분들께 죄송한 마음이 들 것 같다"고 말했다.

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

다만 '배우 윤경호'로서는 고민도 있었다. 윤경호는 "20년 넘게 연기하면서 쌓아온 시간보다 짧은 시간 예능으로 쌓인 이미지가 더 큰 사랑을 받는 것 같아 솔직히 고민했다"며 "혹시 사람들이 '예능 잘하는 사람'으로만 기억하면 어떡하지, 그게 연기에 대한 자신감을 떨어뜨리지는 않을까 걱정도 했다"고 고백했다.

그러던 중 한 팬의 말이 큰 위로가 됐다고. 윤경호는 "팬미팅에서 한 팬이 '당신이 연기를 계속 잘하기 때문에 예능에서도 사랑받는 것'이라고 적어주셨다. 그 말이 정말 큰 위안이 됐다"며 "앞으로도 일희일비하지 않고, 감사한 마음으로 연기에 충실해야겠다는 생각을 다시 했다"며 또 한 번 울컥했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com