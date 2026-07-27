펄어비스의 '붉은사막', 올해 신규 IP 스팀 매출 1위…1억9000만 달러 돌파

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펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 올해 출시된 신규 IP 가운데 가장 높은 스팀 매출을 기록한 것으로 나타났다.

글로벌 시장조사업체 알리네아 애널리틱스(Alinea Analytics)가 최근 공개한 보고서에 따르면 '붉은사막'은 지난 3월 출시 이후 스팀에서 1억9000만 달러(7월 27일 기준 약 2786억원) 이상의 매출을 올렸다. 이는 2026년 스팀에 출시된 게임 가운데 '포르자 호라이즌 6', '바이오하자드 레퀴엠'에 이어 세 번째로 높은 매출이다. 특히 매출 상위 5개 게임 가운데 기존 프랜차이즈에 기반하지 않은 신규 IP는 '붉은사막'이 유일했다.

알리네아 애널리틱스 역시 상위권에 오른 게임 대부분이 기존 인기 프랜차이즈의 후속작이라는 점을 들어 '붉은사막'이 신규 IP로 거둔 성과에 의미를 부여했다. 출시 이후 큰 폭의 가격 할인 없이 풀프라이스 판매 기조를 유지하면서 거둔 성과라는 점도 눈에 띈다. 이미 인지도를 확보한 기존 IP와의 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 새로운 IP로 흥행 기반을 확보했다는 평가다.

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판매량도 꾸준히 늘고 있다. '붉은사막'은 출시 하루 만에 200만장 판매를 기록한 데 이어 한 달이 채 되기 전 500만장을 넘어섰고, 출시 83일 만에 누적 판매량 600만장을 달성했다. 펄어비스가 자체 개발한 블랙스페이스 엔진을 기반으로 제작된 '붉은사막'은 스팀뿐 아니라 콘솔 시장에도 출시되며 글로벌 시장을 공략하고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com