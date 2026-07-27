세븐틴 도겸·버논, 릴레이 입대 발표..소속사 "훈련소 현장 방문 자제" [공식]

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 세븐틴 멤버 도겸과 버논이 차례로 병역 의무를 시작하며 잠시 팬들 곁을 떠난다.

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플레디스엔터테인먼트는 27일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 두 멤버의 입대 일정을 공개했다.

공지에 따르면 도겸은 오는 9월 8일 육군 현역으로 입대한다. 입대 전까지 예정된 공식 활동은 모두 소화할 예정이며, 훈련소 입소식은 장병과 가족들이 함께하는 자리인 만큼 현장 방문은 자제해 달라고 당부했다.

버논은 오는 8월 20일부터 병역 의무를 이행한다. 소속사는 버논 역시 입대 전까지 계획된 일정을 정상적으로 진행하며, 훈련소 입소식과 대체복무 근무지 방문은 삼가 달라고 요청했다.

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플레디스는 "두 멤버는 복무 기간 동안 세븐틴 활동에는 함께하지 못하지만, 미리 준비한 다양한 콘텐츠를 통해 팬들을 만날 예정"이라며 "배웅과 응원의 마음은 위버스를 통해 전해 달라"고 밝혔다.

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이어 "도겸과 버논이 건강하게 병역 의무를 마치고 돌아올 수 있도록 변함없는 사랑과 응원을 부탁드린다"며 "당사 역시 아티스트를 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

도겸과 버논은 입대를 앞두고 최근 멤버 전원과 함께 플레디스엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 체결했다.

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이로써 세븐틴에서는 정한에 이어 호시, 우지, 원우에 이어 도겸과 버논까지 병역 의무를 이행하게 됐다. 정한은 지난 6월 소집해제됐으며, 현재 호시와 우지는 육군 현역으로, 원우는 사회복무요원으로 복무 중이다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

안녕하세요. 플레디스 엔터테인먼트입니다. 세븐틴 멤버 도겸과 버논의 병역 의무 이행 일정을 안내드립니다.

우선 도겸은 오는 9월 8일 육군 현역병으로 입대할 예정입니다. 입대 전까지 예정된 공식 스케줄에는 차질 없이 참여할 예정이며, 입대 당일 훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 현장 방문은 삼가주시길 당부드립니다.

버논은 오는 8월 20일부터 병역 의무를 이행하고, 마찬가지로 입대 전까지 예정된 공식 스케줄에는 차질 없이 참여할 예정입니다. 훈련소 입소식 현장과 대체 복무 근무지 또한 방문을 삼가주시길 부탁드립니다.

도겸과 버논 모두 복무 시작 이후 세븐틴 일정에 참여할 수 없게 되었으나, 사전에 준비한 다양한 콘텐츠를 통해 계속 캐럿 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 멤버들을 향한 배웅과 격려의 마음은 위버스를 통해 남겨주시면 감사하겠습니다.

도겸과 버논이 병역 의무를 성실히 이행하고 더욱 건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 캐럿 여러분의 변함없는 사랑과 응원 부탁드립니다. 당사도 아티스트를 지속적으로 지원하는 데 노력을 아끼지 않겠습니다. 감사합니다.